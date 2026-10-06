برگزیدگان یازدهمین جشنواره خاتم(ص) معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره خاتم (ص) سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حامد علامتی؛ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و محمدرضا شرفی‌خبوشان، دبیر علمی این دوره از جشنواره، در سرای اهل قلم برگزار شد و طی آن از برگزیدگان به شرح زیر تقدیر به‌عمل آمد.

کودک و نوجوان

هیئت داوران بخش کودک و نوجوان پس از بررسی، از میان ۵۱۸ اثر رسیده به دبیرخانه و ۲۶ اثر راه‌یافته به مرحله نهایی، برگزیدگان این بخش را به این شرح اعلام کرد:

در حوزه داستان نوجوان، داستان کوتاه «بال تازه‌ای برای عمیر» نوشته هدا حشمتیان، داستان کوتاه «نامه‌ای که نرسیده» نوشته الهام فخری و داستان بلند «شاگرد ادویه‌فروش» نوشته محمد قاسمی شادهی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در این بخش هیچ اثری شایسته دریافت رتبه شناخته نشد. بخش داستان کودک نیز هیچ اثری شایسته دریافت رتبه و تقدیر نداشت.

دانش آموزی

در این بخش داستان «نوری در تاریکی» نوشته الینا نوری‌نهاد شایسته تقدیر حوزه داستان کودک دانش‌آموزی شناخته شد و داستان «یک شرط عجیب» نوشته ثمین عمیدی‌فر رتبه سوم این حوزه را به دست آورد. هیات داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته دریافت رتبه اول و دوم نشناختند.

حوزه داستان نوجوان دانش‌آموزی سه اثر شایسته تقدیر داشت؛ داستان «یک دانه خرما» نوشته یلدا رئوفی، داستان «قانون پروفایل مرکزی» نوشته محدثه جهرمی و داستان «بت‌های نازنین» نوشته پرنیان هاشمی.

داستان «نقطه صفر» نوشته فاطمه باقرزاده رتبه اول، داستان «تک صندلی» نوشته آدرینا زند سلیمی رتبه دوم و داستان «وزنه» نوشته پارسا قاسمی رتبه سوم این بخش را به دست آوردند.

بزرگسال

هیئت داوران بخش داستان کوتاه بزرگسال از میان ۲۰۸ اثر رسیده به دبیرخانه و ۲۲ اثر راه‌یافته به مرحله نهایی، چهار اثر را شایسته تقدیر شناخت: داستان کوتاه «نور امید» نوشته آسیه رحمتی، داستان کوتاه «دو روی سکه» نوشته فاطمه علیزاده، داستان کوتاه «وردست» نوشته زهرا احمدی و داستان کوتاه «اگر کفنی داشتم» نوشته مرتضی فرجی.

در همین بخش «خاکستر» نوشته هدی اسکندری، «میان شمشیر و آتش» نوشته خدیجه سبزیان رتبه دوم و «آتشی در برکه» نوشته فاطمه یونسی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

داستانک

هیئت داوران بخش داستانک از میان ۱۳۳ اثر رسیده به دبیرخانه، سه اثر را شایسته تقدیر شناخت: «نشانه» نوشته افسانه داودپور، «ریشه‌های سرخ» نوشته پوریا اسکندرزاده و «زیر شاخه‌های درخت زردآلو» نوشته حدیثه قهرمانی.

رمان

هیئت داوران بخش رمان نیز از میان ۱۰ اثر رسیده به دبیرخانه، هیچ اثری را شایسته رتبه نشناخت و از رمان «صبا تا سبا» نوشته محمدرضا پستک تقدیر کرد.

طرح رمان

داوران بخش طرح رمان نیز از میان ۳۷ طرح رسیده به دبیرخانه، پنج طرح را شایسته تقدیر شناختند که اسامی آنها به این شرح است: «سفیر محمد» نوشته بابک حیدری، «ریشه‌ها» نوشته رقیه کریمی، «کالیبر ۳۸» نوشته سهیلا سپهری، «در سایه مرز» نوشته سمانه قائینی و «فصل اول زمستان» نوشته معصومه کریمی.