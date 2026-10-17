  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

کتابفروشی که رتبه ۳۳ کنکور شد

کتابفروشی که رتبه ۳۳ کنکور شد

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سارا زیبادل، کتاب‌فروش کتابفروشی سرو گرگان که هم‌زمان با فعالیت در این کتاب‌فروشی موفق به کسب رتبه ۳۳ کنکور سراسری شده است، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارسال تقدیرنامه از تلاش و موفقیت سارا زیبادل، کتاب‌فروش کتابفروشی سرو گرگان، قدردانی کرد.

این تقدیرنامه از سوی محسن جوادی به مدیرکل امور استان‌ها وزارت فرهنگ تحویل داده شد تا از طریق مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به نمایندگی از وزارت فرهنگ و معاونت امور فرهنگی از سارا زیبادل تقدیر به عمل آید.

زیبادل در حالی توانست رتبه ۳۳ کنکور سراسری را کسب کند که در دوران آمادگی برای آزمون، فعالیت خود را در کتابفروشی سرو گرگان ادامه می‌داد. این موفقیت، جلوه‌ای از پیوند میان کار و تلاش علمی و همراهی با جهان کتاب است؛ روایتی الهام‌بخش از جوانی که در کنار مسئولیت شغلی، برای رسیدن به هدف تحصیلی خود نیز کوشیده است.

در بخشی از لوح تقدیر محسن جوادی آمده است: «شنیدن خبر موفقیت شما و کسب رتبه ۳۳ کشوری، برای من بیش از آنکه یک موفقیت عددی باشد، روایت پیروزی اراده بر حصارهای ذهنی است.» در ادامه این لوح، با اشاره به تداوم فعالیت زیبادل در کتابفروشی سرو گرگان در دوران آمادگی برای کنکور، بر اهمیت پیوند او با کتاب تاکید شده است: «آینده ایران عزیزمان بیش از آنکه به مدارک کاغذی دل بسته باشد، به ذهن‌های کتاب‌خوانی چون شما نیاز دارد.»

محسن جوادی در پایان این لوح، ضمن تبریک این دستاورد، از سارا زیبادل خواسته است در مسیر دانشگاه نیز پیوند خود با کتاب را ادامه دهد و دانش تخصصی‌اش را بر پایه جهان‌بینی فرهنگی استوار کند.

کد مطلب 6980582
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها