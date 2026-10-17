کتابفروشی که رتبه ۳۳ کنکور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارسال تقدیرنامه از تلاش و موفقیت سارا زیبادل، کتاب‌فروش کتابفروشی سرو گرگان، قدردانی کرد.

این تقدیرنامه از سوی محسن جوادی به مدیرکل امور استان‌ها وزارت فرهنگ تحویل داده شد تا از طریق مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به نمایندگی از وزارت فرهنگ و معاونت امور فرهنگی از سارا زیبادل تقدیر به عمل آید.

زیبادل در حالی توانست رتبه ۳۳ کنکور سراسری را کسب کند که در دوران آمادگی برای آزمون، فعالیت خود را در کتابفروشی سرو گرگان ادامه می‌داد. این موفقیت، جلوه‌ای از پیوند میان کار و تلاش علمی و همراهی با جهان کتاب است؛ روایتی الهام‌بخش از جوانی که در کنار مسئولیت شغلی، برای رسیدن به هدف تحصیلی خود نیز کوشیده است.

در بخشی از لوح تقدیر محسن جوادی آمده است: «شنیدن خبر موفقیت شما و کسب رتبه ۳۳ کشوری، برای من بیش از آنکه یک موفقیت عددی باشد، روایت پیروزی اراده بر حصارهای ذهنی است.» در ادامه این لوح، با اشاره به تداوم فعالیت زیبادل در کتابفروشی سرو گرگان در دوران آمادگی برای کنکور، بر اهمیت پیوند او با کتاب تاکید شده است: «آینده ایران عزیزمان بیش از آنکه به مدارک کاغذی دل بسته باشد، به ذهن‌های کتاب‌خوانی چون شما نیاز دارد.»

محسن جوادی در پایان این لوح، ضمن تبریک این دستاورد، از سارا زیبادل خواسته است در مسیر دانشگاه نیز پیوند خود با کتاب را ادامه دهد و دانش تخصصی‌اش را بر پایه جهان‌بینی فرهنگی استوار کند.