رویداد «واک» با معرفی برگزیدگان و تجلیل از پیشکسوتان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، دومین دوره فستیوال مستقل «واک» با دبیری مهرناز بهاری و با حضور هنرمندان حوزه صدا و اجرا، پیشکسوتان، داوران و شرکت‌کنندگان پنجشنبه ۱۶ مهر برگزار شد.

اجرای مراسم را رضا رشیدپور بر عهده داشت که در آغاز مراسم با اشاره به نقش نسل جوان در شکل‌گیری و برگزاری این رویداد، بر اهمیت کنار هم قرار گرفتن نسل‌های مختلف تاکید کرد.

در دومین دوره «واک» از هادی بختیاری، شهراد بانکی، گیتی معینی و امیر افشار قدردانی شد.

داوری آثار دومین دوره فستیوال را اردشیر منظم، فریبا رمضان‌پور، رویا نونهالی، پدرام کریمی، نسیم رفیعی و سامان کجوری بر عهده داشتند. آثار ارسالی در ۹ شاخه شعرخوانی، دکلمه، شاهنامه‌خوانی، گویندگی رادیو، تیزر، نریشن، پادکست و کتاب صوتی، اجرا و دوبله ارزیابی شدند. در برخی شاخه‌ها آثار در ۲ رده بزرگسالان و کودک و نوجوان بررسی شدند و برای بعضی رتبه‌ها نیز برگزیده‌ای معرفی نشد.

در شاخه گویندگی رادیو، محمد رسولی رتبه نخست بخش بزرگسالان را به دست آورد و آلاله تقوی و اسما اکرمی به‌ترتیب دوم و سوم شدند. در رده کودک و نوجوان، آیلین امینی‌راد رتبه نخست را کسب کرد و برای رتبه‌های دوم و سوم انتخابی صورت نگرفت.

در بخش پادکست و کتاب صوتی بزرگسالان، مهتاب آقابابایی رتبه نخست، علیرضا خرم‌شکوه رتبه دوم و سحر کرمی رتبه سوم را به دست آوردند. در رده کودک و نوجوان، مهگلناز مراتب رتبه نخست و بارانا انداز رتبه دوم را کسب کردند و رتبه سوم به کسی تعلق نگرفت.

در شاخه دوبله، ریحانه ایزدی، ابوالفضل منوری و متین مهاجر به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم بخش بزرگسالان را به دست آوردند. در رده کودک و نوجوان، ساینا شیخی رتبه نخست و تبسم کجوری رتبه دوم شدند و برای رتبه سوم برگزیده‌ای اعلام نشد.

در شاخه شعرخوانی بزرگسالان، مرتضی عالم، رتبه نخست را کسب کرد و مهتاب آقابابایی و عباس فرخوند به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در رده کودک و نوجوان، مانیا علی‌نژاد، نهال ترکی و نازنین‌زهرا گوهری رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش دکلمه بزرگسالان، فرشته رستمی رتبه نخست، علی کاشانی رتبه دوم و همایون کشاورز رتبه سوم را کسب کردند. در رده کودک و نوجوان این شاخه نیز آیلین امینی‌راد، مهگلناز مراتب و بارانا انداز به‌ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در شاخه تیزر، محمد رسولی رتبه دوم و حانیه زرین رتبه سوم بخش بزرگسالان را کسب کردند و برای رتبه نخست انتخابی صورت نگرفت. در شاخه نریشن نیز نسرین محمدی رتبه نخست، مبینا پورقاسم رتبه دوم و وحید اسحاقی رتبه سوم بخش بزرگسالان شدند. در رده کودک و نوجوان این شاخه، داوران برگزیده‌ای معرفی نکردند.

در شاخه اجرا، نگار لامعی و ماه‌پرن رفیعی در رده کودک و نوجوان به‌ترتیب رتبه‌های نخست و دوم را به دست آوردند. در بخش بزرگسالان، صبا اولاد غفاری رتبه نخست و میلاد رنجبر رتبه دوم را کسب کردند و از حدیث نوذری نیز تقدیر شد.

در شاخه شاهنامه‌خوانی رتبه‌های اول تا سوم اعلام نشد، اما هیئت داوران با اهدای نشان «پرِ واک» از ارنواز رحمانی، کیارش مظفری، نگار لامعی، بارانا انداز و آترینا رحمانی تقدیر کرد. در این بخش، همه شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گرفتند و از پنج نفر نام‌برده‌شده با اهدای این نشان قدردانی شد.

همچنین آوا محمدزاده در بخش کودک و نوجوان، از نگاه هیئت داوران شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش دیگری از مراسم، گروه دوبله «پدیده» متشکل از دختران نابینای اصفهان، به سرپرستی فرزاد نوابی‌فر و با همراهی شیرین انتشاری، مهلا زارعان، زهرا نصیری و مه‌یاس مکتوبیان، یک اثر پویانمایی را دوبله کرد. همچنین در این مراسم از فرزاد ساکی، هنرمند دارای معلولیت جسمی‌حرکتی، تقدیر شد.

دومین دوره «واک» با معرفی برگزیدگان ۹ شاخه و قدردانی از پیشکسوتان حوزه صدا و اجرا به پایان رسید.

در این دوره، ۷ هزار و ۶۱۰ اثر از سوی ۴ هزار و ۵۹۰ نفر به دبیرخانه رسید و آثار در ۹ شاخه به رقابت گذاشته شدند.