به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران را به‌عنوان دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی، تجارب و سوابق علمی و مدیریتی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «دبیر سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است در راستای اهداف و سیاست‌های دولت چهاردهم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، ایجاد تعامل و همکاری صمیمانه با همه صاحب‌نظران، نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار در امر کتاب و کتاب‌خوانی نسبت به برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سطح کشور اقدام کنید.

توفیقات روزافزون شما را از خداوند منان خواستارم.

محسن جوادی

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»