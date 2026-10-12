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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

با حکم معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ؛

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب مشخص شد

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب مشخص شد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی، ابراهیم حیدری را به‌عنوان دبیر سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران را به‌عنوان دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی، تجارب و سوابق علمی و مدیریتی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «دبیر سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.
امید است در راستای اهداف و سیاست‌های دولت چهاردهم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، ایجاد تعامل و همکاری صمیمانه با همه صاحب‌نظران، نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار در امر کتاب و کتاب‌خوانی نسبت به برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سطح کشور اقدام کنید.
توفیقات روزافزون شما را از خداوند منان خواستارم.

محسن جوادی
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

کد مطلب 6975336
زهرا اسكندری

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