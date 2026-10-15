به گزارش خبرنگار مهر، بچه‌ها معمولاً وقتی چیزی را در فروشگاه می‌بینند، دلشان می‌خواهد همان لحظه آن را داشته باشند؛ اما پدر و مادرها همیشه با این خواسته موافقت نمی‌کنند. جمله آشنای «بگذار یک بار دیگر فکر کنیم» گاهی برای کودک به معنای عقب‌انداختن خرید است، اما پشت آن می‌تواند مفاهیمی مثل بودجه‌بندی، اولویت‌بندی، پس‌انداز و انتخاب آگاهانه قرار داشته باشد. کتاب «پول‌خور» نوشته هیونجین شین، از همین موقعیت آشنا شروع می‌کند و با زبانی داستانی و تصویرهایی رنگارنگ، کودکان را به دنیای تصمیم‌گیری‌های مالی می‌برد.

این کتاب به‌جای آنکه مفاهیم اقتصادی را با تعریف‌های دشوار و اصطلاحات تخصصی توضیح دهد، آنها را در موقعیت‌های روزمره یک خانواده قرار می‌دهد؛ موقعیت‌هایی که کودک ممکن است بارها در زندگی خودش تجربه کرده باشد. از خرید لباس و خوراکی تا انتخاب وسایل خانه، هر تصمیم فرصتی برای شناخت ارزش پول و پیامدهای انتخاب‌های مالی است.

پول داریم، پس چرا نمی‌توانیم هرچه می‌خواهیم بخریم؟

راوی کودک کتاب از رفتار پدر و مادرش تعجب می‌کند. آنها تقریباً پیش از هر خریدی مکث می‌کنند و می‌گویند باید بیشتر فکر کنند. کودک که دلش می‌خواهد هر چیزی را که دوست دارد بخرد، نمی‌فهمد چرا خانواده نمی‌تواند همه خواسته‌هایش را برآورده کند.

پدر و مادر به‌تدریج برای او توضیح می‌دهند که پول محدود است و باید میان نیازهای مختلف زندگی تقسیم شود. خوراک، درمان، تفریح و پس‌انداز هرکدام سهمی از بودجه دارند و خرید یک وسیله تازه ممکن است به معنای چشم‌پوشی از انتخاب دیگری باشد.

داستان از این مسیر، به یکی از مفاهیم مهم سواد مالی می‌رسد: نمی‌توان همه خواسته‌ها را هم‌زمان برآورده کرد و برای انتخاب درست باید اولویت‌ها را شناخت. کودک در جریان اتفاق‌های داستان متوجه می‌شود که تصمیم‌گیری درباره پول، فقط به داشتن یا نداشتن آن مربوط نیست؛ بلکه به چگونگی استفاده از آن هم بستگی دارد.

یکی از موقعیت‌های کتاب، خرید جاروبرقی است. خانواده باید بررسی کند که آیا وسیله قدیمی هنوز کارایی دارد یا خرید نمونه‌ای جدید واقعاً ضروری است. این پرسش ساده، کودک را با تفاوت میان نیاز و خواسته آشنا می‌کند.

در بخش‌های دیگر، هنگام خرید لباس یا وسایل الکترونیکی، مقایسه قیمت و کیفیت مطرح می‌شود. ارزان‌تر بودن یک کالا همیشه به معنای انتخاب بهتر نیست؛ همان‌طور که گران‌تر بودن هم لزوماً کیفیت یا کارایی بیشتری را تضمین نمی‌کند. خریدار باید بررسی کند که هر محصول در برابر هزینه‌ای که می‌پردازد، چه فایده‌ای دارد.

کتاب همچنین به هزینه فرصت اشاره می‌کند؛ یعنی وقتی پول را برای یک انتخاب خرج می‌کنیم، ممکن است فرصت خرید یا انجام کار دیگری را از دست بدهیم. مثال‌های ساده و آشنایی مانند انتخاب میان کیک و بستنی، این مفهوم را برای مخاطب کودک قابل‌فهم‌تر می‌کنند.

وقتی خرید فقط به قیمت و کیفیت مربوط نیست

«پول‌خور» در آموزش مدیریت پول به مقایسه قیمت‌ها محدود نمی‌ماند و به موضوع مصرف مسئولانه نیز می‌پردازد. در بخش‌هایی از داستان، خانواده به محصولاتی توجه می‌کند که در تولید آنها ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شده یا حقوق تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. خرید از بازارهای محلی و حمایت از کشاورزان منطقه نیز نمونه‌هایی از انتخاب آگاهانه در مصرف هستند.

این بخش به کودک نشان می‌دهد که خریدهای روزمره، فراتر از نیازهای شخصی، می‌توانند بر محیط‌زیست و زندگی دیگران نیز اثر بگذارند. به این ترتیب، مدیریت مالی با مسئولیت اجتماعی پیوند می‌خورد و کودک می‌آموزد که هنگام انتخاب یک کالا، می‌تواند به شیوه تولید و پیامدهای مصرف آن هم فکر کند.

آیا هر خریدی باید حساب‌وکتاب داشته باشد؟

یکی از موقعیت‌های جالب کتاب زمانی شکل می‌گیرد که پدر، برخلاف احتیاط همیشگی‌اش در خرج‌کردن، یک دسته‌گل بزرگ می‌خرد. گل‌ها ماندگاری زیادی ندارند و کودک ابتدا نمی‌فهمد چرا پدر برای چیزی که زود پژمرده می‌شود، پول پرداخته است.

اما این اتفاق، وجه دیگری از تصمیم‌گیری مالی را نشان می‌دهد. همه ارزش‌ها را نمی‌توان تنها با قیمت، دوام یا میزان کارایی سنجید. گاهی خرید چیزی می‌تواند باعث شادی، محبت یا خوشحالی فرد دیگری شود و همین موضوع در تصمیم‌گیری اهمیت پیدا کند.

کتاب از این طریق به مخاطب یادآوری می‌کند که خرج‌کردن عاقلانه الزاماً به معنای نخریدن یا همیشه انتخاب ارزان‌ترین گزینه نیست؛ بلکه به معنای ایجاد تعادل میان نیازها، امکانات مالی و ارزش‌هایی است که برای زندگی اهمیت دارند.

از پول توجیبی تا عادت‌های مالی درست

بخش دوم کتاب از روایت داستانی فاصله می‌گیرد و مفاهیم مالی را مستقیم‌تر توضیح می‌دهد. موضوعاتی مانند بودجه‌بندی، پس‌انداز، ثبت هزینه‌ها، استفاده از جدول امتیازدهی برای مقایسه کالاها و مدیریت پول توجیبی در این بخش مطرح می‌شوند.

کتاب همچنین به خریدهای ناگهانی و تصمیم‌هایی می‌پردازد که ممکن است برای جلب توجه دیگران یا تقلید از اطرافیان گرفته شوند. این هشدارها به کودک کمک می‌کنند میان خواسته شخصی و فشار ناشی از رفتار دیگران تفاوت بگذارد.

در کنار این موضوعات، مفهوم اهداکردن نیز مطرح می‌شود؛ اینکه پول می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای فردی، برای کمک به دیگران هم به کار گرفته شود. تصویرهای رنگی کتاب و مثال‌های ملموس آن نیز کمک می‌کنند مفاهیم اقتصادی در قالب موقعیت‌های قابل‌تصور برای کودک ارائه شوند.

کتاب «پول‌خور» نوشته هیونجین شین، با ترکیب داستان و آموزش مستقیم، فرصتی برای گفت‌وگو درباره پول در خانواده فراهم می‌کند. این اثر به کودکان نشان می‌دهد که سواد مالی فقط دانستن قیمت‌ها یا جمع‌کردن پول نیست؛ بلکه مهارتی برای فکرکردن پیش از خرید، سنجیدن گزینه‌ها، شناخت اولویت‌ها و توجه به پیامدهای انتخاب است. کتاب می‌تواند برای خانواده‌ها و آموزگارانی که می‌خواهند مفاهیم پایه اقتصادی را به زبانی ساده و روزمره به کودکان آموزش دهند، نقطه شروعی برای گفت‌وگو درباره خرج‌کردن آگاهانه باشد.

کتاب «پول‌خور (چطور پول‌هایمان را درست خرج کنیم؟)» نوشته‌ هیونجین شین و ترجمه‌ نسیم یوسفی در انتشارات برکه منتشر شده است.