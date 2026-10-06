کانون پرورش فکری اردبیل با ۲۰۷ برنامه میزبان هفته ملی کودک

ملیحه ملک‌زاده، در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته ملی کودک، که از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با شعار لبخند کودکان، الفبای وطن نام‌گذاری شده است، با مجموع ۲۰۷ برنامه فرهنگی، هنری، ادبی و علمی در سطح استان، برنامه‌های متنوعی را برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است.

وی افزود: این برنامه‌ها با هم‌افزایی و مشارکت بسیار خوب دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها پیش‌بینی شده‌اند و امسال هر شهرستان یک ویژه‌برنامه بزرگ برای کودکان و نوجوانان در این هفته اجرا خواهد کرد.

نگاه ویژه به مناطق محروم و کودکان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: موضوع مهمی که امسال مورد توجه است، نگاه ویژه به مناطق محروم و کودکان دارای نیازهای ویژه است تا همانند سایر کودکان که در مراکز از امکانات بهره‌مند می‌شوند، ان‌شاءالله همه کودکان و نوجوانان در سطح استان از برنامه‌های هفته ملی کودک بهره‌مند شوند.

ملک زاده ادامه داد: همچنین، نمایشگاه کتاب‌های حسی و لمسی از ۱۸ مهرماه تا ۲۱ مهرماه در دو مرکز شماره ۲ و ۳ کانون اردبیل به‌صورت همزمان برپا خواهد شد.