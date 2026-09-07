تسریع در تکمیل پروژه کانون فرهنگی و هنری پردیس اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر ، قلندری با اشاره به اهمیت نقش کانون‌های پرورش فکری در غنی‌سازی اوقات فراغت و شکوفایی استعدادهای نسل آینده، اظهار داشت: احداث مجتمع تخصصی فرهنگی و هنری «پردیس» یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان اردبیل است که باید با بسیج امکانات و رفع موانع موجود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و تجهیز شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه افزود: این مجتمع تخصصی با زیربنای یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع در حال احداث است و در حال حاضر با دستیابی به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی، مراحل تکمیلی سازه و فضاسازی داخلی را پشت سر می‌گذارد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: تسریع در روند عملیات اجرایی این طرح به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف، در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

قلندری همچنین بر لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های کانون در شهرستان تاکید کرد و گفت: حمایت از برنامه‌های خلاقانه و تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان، یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی محسوب می‌شود. در همین راستا، تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز مراکز موجود و استانداردسازی امکانات رفاهی و آموزشی در سطح شهرستان از جمله محورهای مورد توافق در این جلسه بوده است.

فرماندار اردبیل با تقدیر از تلاش‌های کانون پرورش فکری استان، ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه پردیس و توسعه مراکز شهرستان، شاهد ایجاد فضای پویاتر و جذاب‌تر برای بهره‌مندی کودکان و نوجوانان اردبیلی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی باشیم.