به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملک‌زاده‌فرد، در آیین افتتاح این نمایشگاه بر ضرورت تغییر رویکردها در برنامه‌ریزی‌های هفته ملی کودک تأکید و اظهار کرد: امسال تلاش شده است تا علاوه بر کودکان عادی، توجه ویژه‌ای به کودکان با نیازهای ویژه صورت گیرد؛ چرا که نمایشگاه «سفر کتاب»، نخستین تجربه استان در عرضه کتاب‌های حسی‌لمسی است که با هدف ارتقای آگاهی و دانایی این کودکان برپا شده است.

وی با بیان اینکه مرکز شماره ۳ کانون اردبیل به عنوان مرکز فراگیر، فعالیت‌های مستمری را با همکاری مدارس استثنایی در طول هفته اجرا می‌کند،افزود: وظیفه انسانی ما ایجاب می‌کند همه کودکان این مرز و بوم را فرزندان خود بدانیم و برای سلامت جسم، روان و کسب دانایی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل ضمن دعوت از مقامات تصمیم‌گیر برای هم‌افزایی بیشتر، افزود: با وجود فعالیت‌های جاری، چنانچه حمایت‌های لازم صورت پذیرد، کانون آمادگی دارد تا مرکز تخصصی ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه را راه‌اندازی کند تا این عزیزان از خدمات فرهنگی مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

در ادامه این مراسم، محمد شفایی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل نیز با اشاره به تفاوت‌های فردی و لزوم ارتقای نگاه جامعه به کودکان توانخواه، گفت: برپایی این نمایشگاه، گواهی بر اهمیت و اولویت‌بخشی به حضور فعال کودکان دارای نیازهای ویژه در عرصه‌های اجتماعی و آموزشی است و این نگاه دلسوزانه و اهتمام برای ایجاد فضاهای فراگیر دلگرم‌کننده است.

وی با تأکید بر اینکه فرآیند یادگیری در تمامی انسان‌ها یکسان است و تنها شکل دریافت آن متفاوت است، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای اجرای عدالت آموزشی است تا دانش‌آموزان با آسیب‌های بینایی نیز بدون محدودیت، از نعمت یادگیری برخوردار شوند.

پروانه رضاقلی‌زاده، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه در مرکز شماره ۲ کانون اردبیل، با اشاره به ضرورت بسترسازی برای بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها، عنوان کرد: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، عضوی تفکیک‌ناپذیر از پیکره جامعه هستند و حق برخورداری از تمامی امکانات و فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعدادهای آنان یک تکلیف است.

وی افزود: حمایت از این طیف، تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه یک مسئولیت مدنی و قانونی است که باید با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی به سیاستی پایدار تبدیل شود.

گفتنی است، نمایشگاه کتاب‌های حسی‌لمسی «سفر کتاب» که از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه با ۲۰۰ عنوان کتاب دست‌ساز دایر است، علاوه بر دانش‌آموزان مدارس استثنایی، پذیرای عموم کودکان و نوجوانان است تا ضمن ترویج فرهنگ مطالعه، گامی در جهت همدلی و درک متقابل میان کودکان با توانمندی‌های متفاوت برداشته شود.