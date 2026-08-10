تماشاخانه سیار کانون مهمان ۴۰ منطقه روستایی و کم برخوردار استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملکزاده فرد از آغاز سفر ۱۲ روزه تماشاخانه سیار کانون به استان اردبیل از ۲۴ مردادماه خبر داد و اظهار کرد: این تماشاخانه با هدف اجرای برنامههای شاد و مفرح، در ۴۰ نقطه روستایی و مناطق کمبرخوردار شهری، میزبان کودکان، نوجوانان و خانوادههای اردبیلی خواهد بود.
وی با اشاره به اهداف حضور تماشاخانه سیار در استان افزود: توزیع عادلانه خدمات فرهنگی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و امیدآفرینی برای کودکان و نوجوانان، از اولویتهای اصلی کانون برای انجام این رویداد فرهنگی است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: این تماشاخانه با اجرای نمایش توسط هنرمندان کانونی، برگزاری مسابقات فرهنگی، بازی و سرگرمی، قصهگویی و اهدای بستههای فرهنگی، بستری مناسب برای بهرهمندی اهالی مناطق کمتر برخوردار از برنامههای فرهنگیهنری ر فراهم خواهد ساخت.
ملک زاده فرد با اشاره به اینکه این طرح در آستانه هفته وحدت اجرایی میشود، تصریح کرد: این برنامه با شعار «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم»، تلاش دارد بذر امید و آگاهی را در ذهن و جان کودکان و نوجوانان مستعد این استان بارور سازد.
وی خاطرنشان کرد: این تماشاخانه سیار در مدت حضور ۱۲ روزه خود در استان، در ۴۰ نقطه از شهرستانهای اردبیل، نمین، مشگینشهر و سرعین به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل مراکز کانون برای استقبال از این رویداد، از خانوادهها دعوت کرد تا با حضور پرشور خود و فرزندانشان در محلهای استقرار تماشاخانه سیار، در خلق این تجربه فرهنگی متفاوت همراه باشند. مدیرکل کانون تأکید کرد: این تماشاخانه با هدف ایجاد لحظاتی سرشار از شادی، آموزش و خاطرهسازی برای کودکان شما تدارک دیده شده است و ما مشتاقانه چشمانتظار دیدار با لبخندهای گرم شما هستیم.
بر اساس اعلام روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ، این تماشاخانه سیار در مدت حضور خود در استان، در ۴۰ نقطه از شهرستانهای اردبیل، نمین، مشگینشهر و سرعین به اجرای برنامه خواهد پرداخت که شامل مناطق زیر است:
شهرستان نمین: شهر آبیبیگلو و روستاهای دولتآباد، یزنآباد، علیبلاغی، سربند، سلطانآباد، گیلانده، کرکرق، آرخازلو و مرنی و حور شهرستان مشگینشهر: شهرهای رضی و آلنی و روستاهای دیه، پریخان و قصابه.
شهرستانهای اردبیل و سرعین: شهرک سینا، دانشآباد، کلخوران، گلمغان، نیار، آقا باقر، آقبلاغ، سلمانآباد، وحدت، امامزاده صدرالدین، انزاب علیا، جناقرد، خشکهرود، حملآباد، ایوریق، خلیلآباد، آراللو، هیر، رستمخان، صومعه، حسن باروق، آتشگاه، حکیمقشلاقی و شهر سرعین.
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