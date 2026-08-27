افتتاح مرکز جدید در سرعین وپیشرفت ۶۰ درصدی پردیس فرهنگی در منطقه محروم

ملیحه ملک زاده فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت به همشهریان و با اشاره به اقدامات و دستاوردهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در دو سال اخیر اظهار کرد: با توجه به توسعه زیرساختهای کانون در استان خوشبختانه در این مدت موفق شدیم یک مرکز فرهنگی جدید در شهرستان سرعین که فاقد چنین فضایی بود، احداث و راهاندازی کنیم که هماکنون پذیرای کودکان و نوجوانان است.
وی افزود: همزمان با این اقدام، طرح توسعه اداره کل نیز پس از چند سال به اتمام رسید. همچنین کلنگ احداث یک پردیس بزرگ فرهنگی، هنری و ادبی در یکی از مناطق محروم شهر اردبیل سال گذشته به زمین زده شد و امروز این پروژه بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. امیدواریم تا پایان سال تحصیلی جاری، این مرکز را نیز به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان اردبیل در ادامه به درخشش کودکان و نوجوانان عضو این مراکز اشاره کرد و گفت: در طول یک سال گذشته، بیش از ۱۰۰ مقام ملی، بینالمللی و منطقهای در فراخوانهای فرهنگی، هنری و ادبی توسط اعضای کانون کسب شده است.
وی همچنین از اجرای برنامههای تماشاخانه سیار کانون در ایام اخیر خبر داد و تصریح کرد: این تماشاخانه به مدت ۱۰ روز از تهران مهمان استان ما بود و در این مدت در ۴۰ محله و منطقه کمبرخوردار و روستاها، برنامههای متنوعی برای بیش از ۱۰ هزار کودک و نوجوان اجرا شد.
ملک زاده فرد در پایان تأکید کرد: با تمام توان برای تربیت فرهنگی، هنری و آیندهسازی کودکان و نوجوانان این مرزوبوم تلاش میکنیم و از همه ظرفیتها در این مسیر بهره خواهیم گرفت.
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