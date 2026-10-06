به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری به زودی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

غزل شاکری که پیش از این در آثار متعدد سینمایی، تلویزیونی و نمایش خانگی بازی کرده و تجربه نقش‌آفرینی در تئاتر را نیز دارد، در این اثر نمایشی نقش «خانوم» را ایفا می‌کند.

در توضیح این نمایش آمده است: «قصه بچه‌های بی‌خانمان که به فردا امید دارند.»

اسامی دیگر بازیگران و زمان شروع اجراها به‌زودی اعلام می‌شود.

پیش فروش اجراهای نخست از شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲ ظهر در سایت فیدیبو آرت آغاز می‌شود.

تمامی درآمدهای این نمایش صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان می‌شود.