به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، اجرای «شاخ بی‌سر» به دلیل آسیب‌دیدگی دست بازیگر نقش اول زن نمایش مهشید خدادی، از امشب ۱۴ مهر به مدت کوتاهی به تعویق افتاد.

مهشید خدادی شامگاه جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵، در حادثه تصادف از ناحیه ترقوه دچار آسیب شد، اما با وجود آسیب‌دیدگی و شرایط جسمانی نامساعد، اجرای خود را متوقف نکرد؛ ولی به دلیل توصیه پزشک متخصص لازم بود دوره درمان را پشت سر بگذارد، درنتیجه امکان ادامه همراهی با گروه در این شب‌ها را نداشت.

بنابر تصمیم محمد برهمنی کارگردان و سروش مکری تهیه‌کننده «شاخ بی‌سر» اجرای نمایش به مدت کوتاهی و برای طی طول درمان مهشید خدادی به تعویق افتاد.

نمایش «شاخ بی‌سر» به نویسندگی محمود خسروپرست، کارگردانی محمد برهمنی و تهیه‌کنندگی سروش مکری، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ دور دوم اجراهای خود را در کاخ هنر آغاز کرده بود.

تاکید می‌شود هزینه بلیت‌های پیش فروش شده در اسرع وقت از طریق سامانه تیوال به خریداران بازگردانده می‌شود.

شروع مجدد اجراهای «شاخ بی‌سر» و آغاز بلیت‌فروشی متعاقبا از طریق روابط عمومی نمایش اعلام خواهد شد.