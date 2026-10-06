به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «آرش» نوشته بهرام بیضایی و به کارگردانی مرتضی صباحی، شنبه ۲۵ مهر در ساعت ۲۲ در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود.

این نمایشنامه‌خوانی با تهیه‌کنندگی داود نامور و با حضور محمدحسین نوائی، کسری فرحناک، سهیل سمیاری، نسترن زینلی، کیمیا اکبری، آیدا برنجی، مریم کمالی، شیوا بهرامپور، صبا جعفری، سوگند دادار، مجید قربانی، فاطمه حسینعلیان، نازگل رسولی، فاطمه اقدامی، وستا حسینی و امیر فرازی همراه است.

سرپرستی تیم کارگردانی این اثر را سهیل سمیاری بر عهده دارد و محمدحسین نوائی و نسترن زینلی نیز در گروه کارگردانی حضور دارند.

آرمان صادقی به‌عنوان مشاور رسانه و روابط عمومی، رضا اسبقی به‌عنوان طراح پوستر و مونا جعفری به‌عنوان عکاس در این پروژه همکاری دارند. امور هماهنگی نیز بر عهده ترانه دمساز و ملیکا پناهی است.

در خلاصه این اثر آمده است: «و من مردمی را می‌شناسم که هنوز می‌گویند: آرش بازخواهد گشت.»