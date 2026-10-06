تأمین کالاهای اساسی در گرو امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر سه‌شنبه در دیدار با سردار علی‌محمدی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت استان اظهار کرد: در صورت نبود امنیت پایدار، استمرار تولید و تأمین کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط جنگی و تهدیدهای موجود، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی و شهدای این مجموعه یاد کرد و افزود: همکاری پلیس با بخش کشاورزی، به‌ویژه پلیس امنیت اقتصادی، در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار مؤثر بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین نقش فرماندهی انتظامی استان و شهرستان‌ها در مدیریت ورود کالاهای اساسی از مرزهای استان را مهم دانست و گفت: همکاری‌های انجام‌شده، به‌ویژه در منطقه آزاد ارس، زمینه تأمین مناسب کالاهای مورد نیاز استان و حتی مناطق شمال‌غرب کشور را فراهم کرد.

حفاظت از اراضی؛ ضرورت حفظ امنیت غذایی

شفیعی حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی را یکی از الزامات حفظ منابع طبیعی، امنیت غذایی و تداوم تولید دانست و بیان کرد: اراضی کشاورزی و منابع ملی، سرمایه‌هایی محدود و غیرقابل جایگزین هستند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تخریب یا تعرض به آنها، علاوه بر آسیب به محیط زیست، ظرفیت تولیدی کشور را نیز کاهش می‌دهد.

وی بر ضرورت استمرار نظارت، پیشگیری و برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد و ادامه داد: صیانت از اراضی نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه، همکاری یگان‌های حفاظتی منابع طبیعی و امور اراضی با مجموعه انتظامی در مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای احکام قضایی اهمیت دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از همکاری مجموعه انتظامی و یگان‌های حفاظتی در حفاظت از اراضی نیز تقدیر کرد و یاد مرحوم سرهنگ علی‌فام، فرمانده فقید یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی را گرامی داشت.