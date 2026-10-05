تعیین تکلیف ۱.۳ میلیون هکتار اراضی غیرملی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ و همزمان با آغاز اجرای فرآیند رفع تداخلات در استان، تا پایان نیمه نخست سال جاری، در مجموع ۸۶۷ جلسه کمیسیون رفع تداخلات برگزار شده و در این جلسات، یک‌هزار و ۹۸۳ پلاک مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.

وی افزود: حاصل این فرآیند، تثبیت یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۹۴۵ هکتار از اراضی غیرملی در سطح استان بوده که نشان‌دهنده بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی و تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون رفع تداخلات، حدود ۶۷ درصد از پلاک‌های ثبتی و حدود ۸۱ درصد از مساحت اراضی غیرملی استان را دربرمی‌گیرد.

شفیعی با اشاره به اهمیت اجرای قانون رفع تداخلات گفت: رفع تداخلات از اقدامات مهم در ساماندهی اراضی کشاورزی، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و تثبیت حقوق قانونی مردم و بهره‌برداران به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای ثبتی و حقوقی مرتبط با اراضی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این میزان عملکرد، حاصل تلاش مستمر مجموعه جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و همکاری دستگاه‌های عضو کمیسیون رفع تداخلات در سال‌های گذشته است و روند تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت تسریع در بررسی پلاک‌های باقی‌مانده اظهار کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، فرآیند بررسی و تعیین تکلیف اراضی با دقت، سرعت و رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان انجام شود.

شفیعی افزود: تسریع در تعیین تکلیف اراضی، علاوه بر کاهش ابهامات و اختلافات، زمینه را برای تثبیت حقوق بهره‌برداران، برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش کشاورزی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت مؤثرتر از اراضی کشاورزی فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: ادامه این مسیر و تکمیل فرآیند رفع تداخلات در پلاک‌های باقی‌مانده، گامی مؤثر در جهت ساماندهی اراضی، ایجاد شفافیت در وضعیت آنها و فراهم‌کردن بستر مناسب برای توسعه پایدار بخش کشاورزی استان خواهد بود.