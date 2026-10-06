بورد: فروش نفت با جدیت در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) در حاشیه آیین معارفه خود به‌عنوان سرپرست وزارت نفت درباره مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نفت بیان کرد: برنامه‌های جاری صنعت در بخش تولید و توسعه تداوم دارد و با سرعت و دقت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: تلاش می‌شود سیاست‌های قوی‌تری در بخش بازرگانی و فروش دنبال شود تا صنعت نفت همچون گذشته به کمک همه همکارانم بدرخشد.

سرپرست وزارت نفت درباره موضوع فروش نفت یادآور شد: امور مربوط به فروش نفت مانند همیشه در حال پیگیری است، اما نمی‌توانم اطلاعات این حوزه را بازگو کنم و کماکان کار خود را در این حوزه با جدیت دنبال می‌کنیم.

مصرف مسرفانه نداشته باشیم

سرپرست وزارت نفت درباره مدیریت انرژی تأکید کرد: از همه مردم عزیز خواهش می‌کنم مصرف مسرفانه نداشته باشیم و در حوزه همه حامل‌های انرژی کمک کنیم تا امسال نسبت به سال‌های گذشته صرفه‌جویی قوی‌تری داشته باشیم.

بورد درباره تأمین سوخت صنایع در زمستان یادآور شد: تصمیم‌های جامع در کمیته سوخت در دولت گرفته می‌شود و پس از اتخاذ تصمیم در دولت، به همه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.