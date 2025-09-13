معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت در دولت چهاردهم محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، حمید بورد با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای استمرار تولید افزود: با تداوم این تلاش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه افزایش پایدار تولید نفت و تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژی فراهم می‌شود.

وی این سخنان را در آئین تودیع و تکریم علی‌محمد معصومیان و معارفه بهزاد شمس به عنوان مدیر امور مالی و معارفه سعید صادقی به عنوان مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد.

بورد با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه تولید نفت در کشور، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین را عاملی مهم در بهره‌برداری حداکثری از ذخایر دانست و تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان میلیاردها بشکه نفت درجا را به ثروت واقعی تبدیل کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با یادآوری رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ضرورت تنوع و تعدد روش‌های فروش نفت، این فرمایشات را چراغ راه صنعت نفت توصیف کرد و گفت: مجموعه امور بین‌الملل باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و طراحی روش‌های نوآورانه، ظرفیت‌های تازه‌ای برای فروش و صادرات نفت فراهم آورد تا ضمن خنثی‌سازی فشارها، سهم ایران در بازار جهانی حفظ و تقویت شود.

بورد ادامه داد: تلاش همکاران این مجموعه نباید فقط به انجام وظایف اداری محدود شود و اهمیت ملی این فعالیت‌ها ایجاب می‌کند که با نگاهی فراتر از سازمان، برای تحقق اهداف کلان کشور اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: کار در این شرکت مسئولیتی بزرگ و ملی است و همه کارکنان باید با انگیزه و تعهد مضاعف در مسیر توسعه صنعت نفت گام بردارند.