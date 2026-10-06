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کد مطلب 6969955
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

تصاویر عملیات وزارت اطلاعات علیه تروریست‌ها در جنوب شرق

تصاویر عملیات وزارت اطلاعات علیه تروریست‌ها در جنوب شرق

تصاویری از عملیات‌های وزارت اطلاعات علیه گروه‌های تروریستی در جنوب شرق کشور منتشر شد.

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