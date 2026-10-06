دریافت 14 MB کد مطلب 6969955 https://mehrnews.com/x3dfWZ ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ کد مطلب 6969955 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ تصاویر عملیات وزارت اطلاعات علیه تروریستها در جنوب شرق تصاویری از عملیاتهای وزارت اطلاعات علیه گروههای تروریستی در جنوب شرق کشور منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط هوش مصنوعی مسیر گذار گردشگری سنتی به اقتصاد دیجیتال را هموار میکند رشد ۵۰۰ درصدی اتصال به فیبر نوری بورد: فروش نفت با جدیت در حال پیگیری است هشدار درباره خروج دادههای حیاتی با ابزارهای هوش مصنوعی برچسبها وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه تروریسم
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