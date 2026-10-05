به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در نشست شورای معاونان وزیر نفت، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های ارزشمند آقای پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، تأکید کرد که برنامه‌های اجرایی صنعت نفت در بخش تولید و توسعه کماکان مانند گذشته و بر پایه همدلی و وفاق، که شعار دولت چهاردهم است، با قدرت دنبال می‌شود.

وی در تبیین اولویت‌های وزارت نفت تصریح کرد که برنامه‌ای مفصل برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم و همچنین حوزه‌های فروش تدوین شده است تا کشور بتواند با موفقیت از گردنه‌های سخت پیش‌رو عبور کند. بورد با اشاره به شرایط ویژه کنونی کشور، بر لزوم تلاش با نگاه ملی برای سربلندی ایران تأکید کرد و از همه خواست برای عبور از مشکلات با یکدیگر همکاری کنند.

سرپرست وزارت نفت با یادآوری نقش مؤثر مدیران پیشین و فعلی در دستاوردهای اخیر دولت چهاردهم، اظهار کرد: اگر امروز می‌توان از موفقیت تیم فعلی سخن گفت، بخش مهمی از آن مدیون عملکرد وزیر پیشین است و ما نیز همان مسیر را با جدیت ادامه می‌دهیم. وی افزود که اگرچه ممکن است در شیوه‌های اجرا یا نگاه‌های مدیریتی، تفاوت سلیقه وجود داشته باشد، اما این موضوع به ذات کار لطمه نمی‌زند و مسیر اصلی باید بدون وقفه ادامه یابد.

بورد در ادامه به موضوع حساس تأمین سوخت زمستانی پرداخت و با توجه به آسیب‌های واردشده توسط دشمن به زیرساخت‌های صنعت گاز، تأکید کرد که پایداری تولید و تأمین سوخت باید با هم‌فکری تمامی ارکان صنعت نفت به‌صورت ویژه دنبال شود. وی با استناد به گزارش‌های شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وضعیت ذخیره‌سازی سوخت مایع را مناسب ارزیابی کرد و خواستار مدیریت مطلوب در فرآیند سوخت‌رسانی شد.

وی همچنین به شرکت ملی گاز ایران مأموریت داد تا برای مقابله با مصرف‌گرایی و ترویج فرهنگ صحیح مصرف، اقدامات مؤثری انجام دهد؛ چرا که تحقق کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز، دستاوردی بسیار مهم خواهد بود. سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه نقش مردم در تأمین پایدار انرژی زمستانی تعیین‌کننده است، از شهروندان تقاضا کرد تا در استفاده از حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز، با دولت همکاری کنند.

بورد در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در تأمین ارز مورد نیاز کشور اشاره کرد و گفت: تداوم تولید و صادرات این محصولات پشتیبان اقتصاد کشور است؛ بنابراین حمایت از تولید، رفع موانع صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این صنعت با جدیت پیگیری می‌شود. وی در پایان بر لزوم شناسایی مسائل و اولویت‌های اصلی صنعت نفت تأکید کرد و خواستار تلاش همگانی برای جلوگیری از هرگونه توقف در کار شد.