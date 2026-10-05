به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در نشست خبری نمایشگاه «آی‌تی کانکت» مشهد با اشاره به ظرفیت‌های فناوری این استان، توسعه فیبر نوری، تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها و آغاز برنامه استفاده از داده‌های ماهواره‌ای را از زیرساخت‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال در استان عنوان کرد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اتصال ظرفیت‌های فناورانه به نیازهای واقعی بخش تولید و صنعت بیان کرد: خراسان رضوی از دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و نمایشگاه «آی‌تی کانکت» می‌تواند ارتباط میان این ظرفیت‌ها و صنایع و مجموعه‌های متقاضی راهکارهای فناورانه را تقویت کند.

وی توسعه فیبر نوری در مشهد و دیگر نقاط استان را یکی از پیش‌نیازهای گسترش خدمات دیجیتال و هوشمندسازی دانست و افزود: اجرای این طرح طی ماه‌های گذشته با سرعت دنبال شده و بخش قابل توجهی از آن پیش رفته است.

مظفری همچنین از تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در خراسان رضوی خبر داد و گفت: نمایندگان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در این کارگروه حضور دارند و هدف آن هماهنگی برنامه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و استفاده عملیاتی‌تر از ظرفیت هوش مصنوعی و داده در مدیریت و توسعه استان است.

استاندار خراسان رضوی از امضای تفاهم‌نامه با سازمان فضایی ایران برای استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در حوزه حکمرانی داده‌ها خبر داد و گفت: این برنامه به‌صورت پایلوت در استان اجرا خواهد شد و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، امکان استفاده از تجربه آن در سایر نقاط کشور نیز وجود دارد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های فناوری موجود در مشهد، از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، پردیس رضوی، برج‌های فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های این شهر نام برد و افزود: قرار گرفتن این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند به شکل‌گیری قطب منسجم‌تری از نوآوری و فناوری در مشهد کمک کند.

حضور شرکت‌های فناور در آی‌تی کانکت

در ادامه این نشست، هدی پیروی، رئیس پردیس رضوی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، از استقرار ۲۴ شرکت بزرگ فناور در این مجموعه خبر داد و گفت: برخی از این شرکت‌ها دارای محصولات ملی و بین‌المللی هستند و در زمینه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند.

رئیس پردیس رضوی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به حضور پارک فاوا و پردیس رضوی در نمایشگاه «آی‌تی کانکت» افزود: نحوه مشارکت شرکت‌های مستقر و محصولات قابل ارائه آنها در حال هماهنگی است و شرکت‌های تازه‌پذیرفته‌شده نیز برای حضور در این رویداد دعوت شده‌اند.

وی همچنین از برنامه ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری پردیس رضوی، از جمله فرصت‌های مرتبط با واگذاری قطعات و ساخت برج‌های فناوری، خبر داد و بر ظرفیت نمایشگاه برای معرفی این فرصت‌ها و ارتباط با سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

تأکید بخش خصوصی بر ظرفیت آزادکاران و بازارهای منطقه‌ای

محسن کامیار، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی نیز با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه متوازن فناوری، از شناسایی نزدیک به ۲۰ هزار آزادکار در مشهد و استان خبر داد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت این گروه شد.

وی ورود سرمایه صنایع دیگر به حوزه فناوری اطلاعات، توسعه بازار خدمات و محتوا در کشورهای فارسی‌زبان و دعوت از هیئت‌های تجاری منطقه‌ای را از فرصت‌های قابل پیگیری دانست و بر استفاده از ظرفیت نمایشگاه برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات خدمات و جذب سرمایه تأکید کرد.

بر اساس اعلام شرکت برگزارکننده، بیست‌وپنجمین نمایشگاه تخصصی ارتباطات، فناوری اطلاعات، کامپیوتر و موبایل «آی‌تی کانکت» هم‌زمان با دوازدهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند و ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و فناوری‌های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات و ایمنی و آتش‌نشانی، از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود. شرکت‌ها و فعالین حوزه‌های مرتبط می‌توانند از طریق سایت itconnectexpo.com یا شماره تماس ۰۹۱۵۵۸۳۲۸۸۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر اقدام فرمایند.