ارتباطات روستاهای دودانگه ساری به وضعیت پایدار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از گزارش اختلال و قطعی ارتباطات در برخی روستاهای بخش دودانگه ساری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و رفع مشکل انجام شد.

وی افزود: در پی هماهنگی‌های صورت گرفته، تیم‌های فنی مخابرات منطقه مازندران در محل حضور یافته و با انجام عملیات فنی و اقدامات لازم، اختلال ایجادشده را برطرف کردند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون ارتباطات در روستاهای affected به وضعیت پایدار بازگشته است، گفت: استمرار خدمات ارتباطی به‌ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رفع مشکلات این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

اعزی تصریح کرد: وضعیت شبکه‌های ارتباطی در مناطق مختلف استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز اختلال، اقدامات لازم برای بازگرداندن خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی همچنین از تلاش و همکاری مجموعه مخابرات منطقه مازندران در برطرف کردن این اختلال قدردانی کرد و افزود: پایش وضعیت ارتباطی روستاهای استان و پیگیری مشکلات احتمالی همچنان ادامه دارد.