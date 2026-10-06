  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

ارتباطات روستاهای دودانگه ساری به وضعیت پایدار بازگشت

ارتباطات روستاهای دودانگه ساری به وضعیت پایدار بازگشت

ساری- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از برطرف شدن اختلال ارتباطی در تعدادی از روستاهای بخش دودانگه شهرستان ساری و بازگشت خدمات ارتباطی این مناطق به شرایط پایدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از گزارش اختلال و قطعی ارتباطات در برخی روستاهای بخش دودانگه ساری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و رفع مشکل انجام شد.

وی افزود: در پی هماهنگی‌های صورت گرفته، تیم‌های فنی مخابرات منطقه مازندران در محل حضور یافته و با انجام عملیات فنی و اقدامات لازم، اختلال ایجادشده را برطرف کردند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون ارتباطات در روستاهای affected به وضعیت پایدار بازگشته است، گفت: استمرار خدمات ارتباطی به‌ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رفع مشکلات این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

اعزی تصریح کرد: وضعیت شبکه‌های ارتباطی در مناطق مختلف استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز اختلال، اقدامات لازم برای بازگرداندن خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی همچنین از تلاش و همکاری مجموعه مخابرات منطقه مازندران در برطرف کردن این اختلال قدردانی کرد و افزود: پایش وضعیت ارتباطی روستاهای استان و پیگیری مشکلات احتمالی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6969540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها