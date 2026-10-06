به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی در آیین اختتامیه رویداد «ایران هوش مصنوعی ۱۴۰۵» و معرفی رویداد مسئله‌محور «هوش مصنوعی در سلامت» که با حضور معاونان پژوهشگاه برگزار شد، هوش مصنوعی را یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در ساختار حکمرانی آینده کشور دانست.

بومی‌سازی هوش مصنوعی؛ ضرورتی برای امنیت ملی

شیخی با اشاره به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: امروز هوش مصنوعی صرفاً یک فناوری نیست، بلکه به مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری و حکمرانی تبدیل شده است و حوزه‌ای وجود ندارد که از آثار و پیامدهای آن متأثر نباشد.

وی با اشاره به شرایط تقابل با دشمن و استفاده گسترده از سامانه‌های هوش مصنوعی در این عرصه، بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های هوشمند را ضرورتی برای امنیت ملی و صیانت از کشور عنوان کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر ضرورت توجه سازمان‌ها و دستگاه‌ها به امنیت داده‌ها در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: نباید داده‌های حیاتی کشور به بهانه استفاده از این ابزارها در معرض خروج از مرزها قرار گیرد و بومی‌سازی راهکاری اساسی برای مواجهه با این چالش است.

حمایت از مسیر ایده تا بازار

شیخی با اشاره به پروژه‌های در حال اجرای پژوهشگاه در حوزه هوش مصنوعی، بر حمایت از تیم‌سازی و فعالیت نخبگان جوان تأکید کرد و افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعالیت جوانان، تیم‌سازی و تبدیل ایده‌ها به محصولات قابل عرضه در بازار حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی پژوهش‌ها، داشتن مدل کسب‌وکار مناسب را از الزامات موفقیت طرح‌های فناورانه دانست و گفت: پژوهشی موفق است که بتواند از مرحله ایده و پژوهش به محصول و بازار برسد و نگاه ما در این رویدادها نیز هدایت پژوهش‌ها به سمت بازار است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نقش رویدادهای علمی و فناورانه در تقویت امید و خودباوری نسل جوان تأکید کرد و افزود: ایجاد انگیزه در میان دانشجویان و جوانان پژوهشگر می‌تواند در تقویت روحیه خودباوری و امید و خنثی‌سازی فضاسازی‌های ناامیدکننده مؤثر باشد.