به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «شاخ بیسر» که اقتباسی از ۲ تراژدی «هملت» اثر ویلیام شکسپیر و «ادیپ شهریار» اثر سوفوکل است، همزمان با آغاز دور دوم اجراهای خود طرحی فرهنگی را با همکاری کتابفروشیهای چشمه آغاز کرده است؛ طرحی که مخاطبان را از مسیر مطالعه ۲ اثر کلاسیک ادبیات نمایشی به تماشای روایتی تازه از این تراژدیها دعوت میکند.
بر اساس این طرح، علاقهمندانی که تا پایان اجرای «شاخ بیسر» یکی از نسخههای «هملت» یا کتاب «افسانههای تبای» را از یکی از چهار کتابفروشی چشمه خریداری کنند، از سوی گروه تئاتر بالن و نمایش «شاخ بیسر» کد تخفیف ۳۰ درصدی برای تهیه بلیت این نمایش دریافت میکنند.
کتاب «افسانههای تبای» تنها با ترجمه شاهرخ مسکوب از سوی انتشارات خوارزمی منتشر شده و مجموعه سه نمایشنامه «ادیپ شهریار»، «ادیپ در کلنوس» و «آنتیگونه» را دربرمیگیرد.
برای کتاب «هملت» نیز نسخههای مختلف این اثر از سوی ناشرانی همچون نشر چشمه، انتشارات علمی و فرهنگی، نشر اختران، نشر دات، نشر نگاه، انتشارات مهراندیش، انتشارات سروش، انتشارات نمایش، انتشارات گوتنبرگ، انتشارات بدرقه جاویدان، نشر نظر، انتشارات پلک و نشر روشنگران و مطالعات زنان، در این طرح قابل خریداری است.
این طرح با مشارکت کتابفروشیهای چشمه کارگر، چشمه کریمخان، چشمه نزدیک و چشمه دانشگاه اجرا میشود و تا پایان اجرای «شاخ بیسر» ادامه خواهد داشت.
نمایش «شاخ بیسر» در روایت خود با بهرهگیری از ۲ تراژدی «هملت» و «ادیپ شهریار»، به بازخوانی این ۲ اثر و مواجهه شخصیتهای آن با مفاهیمی چون سرنوشت، قدرت، انتخاب و بحران هویت میپردازد و تلاش میکند روایتی تازه از این جهان تراژیک را روی صحنه ارائه کند.
نمایش «شاخ بیسر» به نویسندگی محمود خسروپرست، کارگردانی محمد برهمنی و تهیهکنندگی سروش مکری در کاخ هنر روی صحنه میرود. مدیریت گروه تئاتر بالن نیز برعهده محمد برهمنی است.
این نمایش در دور جدید اجرا با نقشآفرینی محمد برهمنی، مهشید خدادی، مهدی یگانه و علیرضا حقپرست روی صحنه میرود.
«شاخ بیسر» در دور جدید اجراهای خود هر شب ساعت ۲۱ در کاخ هنر میزبان علاقهمندان تئاتر است. علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه تیوال بلیت این نمایش را تهیه کنند.
کاخ هنر در خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰ واقع شده است.
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