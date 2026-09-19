به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، دور دوم اجرای نمایش «شاخ بی‌سر» به نویسندگی محمود خسروپرست، کارگردانی محمد برهمنی و تهیه‌کنندگی سروش مکری، از ساعت ۲۱ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ دور دوم اجراهای خود را در کاخ هنر آغاز می‌کند.

این نمایش در دور جدید اجرا با نقش آفرینی محمد برهمنی، مهشید خدادی، مهدی یگانه و علیرضا حق‌پرست روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان «شاخ بی‌سر» آمده است: «بعضی از حیوانات لحظه‌ای بعد از قطع شدن سر، همچنان می‌دَوَند. بعضی از خاطره‌ها هم همین‌طور ...»

«شاخ بی‌سر» برداشتی آزاد از «هملت» و «ادیپ شهریار» است و در روایت خود، مخاطب را با موقعیتی میان خاطره، مرگ و بازگشت مواجه می‌کند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح: محمد موحدنیا و مینا اول، طراح صحنه و آکسسوار: فرشید جعفری، طراح حرکت: پردیس زارع، طراحان نور: محمدرضا رحمتی و نیلوفر نقیب‌ساداتی، طراح صدا و آهنگساز: محمدحسین غفاری، طراح لباس: دینا یوسف‌پور، طراح گرافیک: آرش وکیل‌زاده، تصویرگر، سازنده ماسک و آکسسوار: پریسا غلامیان، دستیار کارگردان: مریم بهمن‌پور، گروه کارگردانی: پارسیا توکلی و دی ناظمی، مدیران صحنه: امیر دیندار، آرمان امیری و محمدجواد کرمی، دستیاران صحنه: دریا جوادی، آرمین ایروانی و کیان ایرانی، دستیاران نور: یگانه نورائی، آندیا اسلامی، علی فنی، نرگس صادقیان و عماد ابراهیمی، دستیار لباس: نگار وفابخش، دوخت لباس: حسین پناهی، مهندس صدا: شایان صفوی، مجری صدا: کیارش مرادی، مربی آواز: سحر ستوده، عکاس: شاهین آزما، مدیر تبلیغات: نوید آغاز، سازنده تیزر: سامان رستمی، موشن آرتیست: یاسر طباطبایی، عوامل سالن: حمید شمشیری، بهروز پرنیان و امیرعلی کیانی، مدیر روابط عمومی و مارکتینگ: نغمه دانش‌آشتیانی، مدیر ارتباط با رسانه: محمد کفیلی اشاره کرد.

دور نخست اجرای «شاخ بی‌سر» با بازی فرزین محدث به جای محمد برهمنی، از ۶ آذر ۱۴۰۴ در «کاخ هنر» روی صحنه رفته بود.

نمایش «شاخ بی‌سر» در دور جدید اجراهای خود هر شب ساعت ۲۱ در کاخ هنر میزبان علاقه‌مندان تئاتر است.

کاخ هنر در خیابان حافظ، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰ واقع است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.