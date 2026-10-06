دریافت 3 MB کد مطلب 6969978 https://mehrnews.com/x3dfXt ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ کد مطلب 6969978 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ بازگشت قهرمانان المپیاد جهانی نجوم به ایران مراسم استقبال از قهرمانان ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط تبریک رئیس جهاددانشگاهی به قهرمانی دانشآموزان ایران در المپیاد نجوم معرفی منتورها و داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران ۷۰ ورزشکار هرمزگانی به المپیاد ملی پرچم اعزام میشوند برچسبها المپیاد نجوم و اخترفیزیک نجوم المپیاد علمی
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