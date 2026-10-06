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کد مطلب 6969978
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

بازگشت قهرمانان المپیاد جهانی نجوم به ایران

بازگشت قهرمانان المپیاد جهانی نجوم به ایران

مراسم استقبال از قهرمانان ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک برگزار شد.

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