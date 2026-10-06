به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی با اعلام این خبر اظهار داشت: مرحله ملی المپیاد ورزشی پرچم ویژه روستاییان و عشایر سراسر کشور در چهار رشته ورزشی دو و میدانی، والیبال، مینی‌فوتبال، چوب‌کشی و هفت‌سنگ و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود.

‌وی افزود: این رقابت‌ها از ۱۵ مهرماه آغاز و تا اول آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و شهرهای زاهدان، اصفهان ، تهران و یزد میزبانی آن را بر عهده دارند.

‌مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان تصریح کرد: کاروان ورزشی استان در این دوره با ترکیب ۷۰ نفره متشکل از ۳۵ ورزشکار آقا و ۳۵ ورزشکار خانم به مرحله ملی اعزام می‌شود.

‌فولادی خاطرنشان کرد: این المپیاد از سال گذشته آغاز شده و مراحل استانی و شهرستانی آن در سراسر کشور از جمله استان هرمزگان برگزار شد و اکنون قهرمانان استان در مرحله ملی به مصاف رقبای خود می‌روند.

‌وی در پایان با تأکید بر اهمیت ورزش روستاییان و عشایر، ابراز امیدواری کرد: ورزشکاران هرمزگانی با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حاضر شوند و با کسب نتایج ارزشمند، پرچم استان را در میادین ملی برافراشته نگه دارند.

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