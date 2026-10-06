معرفی منتورها و داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران این روزها و همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است و امشب ۱۴ مهر اختتامیه آن برگزار می‌شود.

علیرضا خمسه، نادره ترکمانی‌ و آرش معیریان به عنوان منتور در طول المپیاد در کنار نوجوانان قرار گرفتند و به عنوان داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران نیز معرفی شدند.

مراسم اختتامیه این دوره از المپیاد، امشب ساعت ۲۰ در سالن سوره شهر اصفهان برگزار می‌شود.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران به دبیری اویس طوفانی در حال برگزاری است.