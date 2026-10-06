به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری ایجاد و توسعه «پارک زندگی» و «پارک آبخیزداری» در منطقه گردشگری باراجین قزوین با حضور مسئولان ملی و استانی به امضا رسید.

این طرح با هدف تقویت آبخیزداری، افزایش نفوذ آب، تغذیه آبخوان، کنترل فرسایش خاک، توسعه پوشش گیاهی سازگار با اقلیم و جلب مشارکت‌های مردمی اجرا خواهد شد.

در قالب این طرح، از ظرفیت و پیشینه قزوین در مدیریت بومی منابع آب، از جمله آب‌انبارها و نظام پخش سیلاب باغستان سنتی، استفاده خواهد شد تا اقدامات مرتبط با مدیریت روان‌آب و منابع آب در منطقه باراجین تقویت شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، «پارک زندگی» با محوریت کاشت و نگهداری فضای سبز و ثبت مشارکت‌های اجتماعی ایجاد می‌شود و «پارک آبخیزداری» نیز با اجرای اقدامات سازه‌ای و غیرسازه‌ای، مدیریت روان‌آب، افزایش نفوذ آب و تقویت آبخوان را دنبال خواهد کرد.

این طرح همچنین با تکیه بر مشارکت اجتماعی و ظرفیت‌های فرهنگی و محیط‌زیستی منطقه، می‌تواند الگویی برای تلفیق مشارکت مردم با اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری باشد. ایجاد «پارک زندگی» در راستای توسعه مشارکت عمومی در کاشت و نگهداری درختان نیز با سیاست‌های اخیر سازمان منابع طبیعی کشور همخوانی دارد.

این تفاهم‌نامه با حضور و امضای مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، محمد نوذری، استاندار قزوین، سیدمحمد علمی، شهردار قزوین و آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین به امضا رسید.

