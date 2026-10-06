رفع تصرف ۲۸۰۰ مترمربع اراضی ملی در آمل و بابل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و تشدید اقدامات حفاظتی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در چند عملیات جداگانه نسبت به رفع آثار تصرف و برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی اقدام کردند.

وی افزود: در روستای کپین شهرستان آمل، واقع در سری سه حفاظتی تورانکلا از حوزه ۵۲، پس از شناسایی تصرف عدوانی اراضی ملی، مأموران منابع طبیعی با اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به جمع‌آوری آثار تصرف اقدام کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: در این عملیات که با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان، سرجنگلبانی‌های امامزاده عبدالله و شاهزید و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد، حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

باقری همچنین از اجرای دو فقره تبصره در محدوده جنگلی مرزناک بابلکنار خبر داد و گفت: در این عملیات نیز حدود ۸۰۰ مترمربع از عرصه‌های ملی که مورد تعرض قرار گرفته بود، با همکاری نیروهای حفاظتی شرکت آذررود و مأموران یگان حفاظت بابلکنار آزاد و به اراضی ملی اعاده شد.

وی با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی در محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: در یکی دیگر از عملیات‌های حفاظتی، یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ حامل چوب‌آلات جنگلی فاقد پروانه حمل در ساعت ۲ بامداد در محدوده کمربندی بابلسر به بابل شناسایی و متوقف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری تصریح کرد: بررسی این کامیون توسط فرمانده یگان حفاظت و کارشناسان یگان حفاظت شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار انجام شد و خودرو با دستور مقام قضایی به پارکینگ انتقال یافت.

باقری گفت: پرونده این تخلف برای بررسی بیشتر و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت مستمر از جنگل‌ها و مراتع استان افزود: برخورد با تصرف اراضی ملی، جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و مقابله با حمل غیرمجاز چوب از برنامه‌های مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی است و گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی در نقاط مختلف استان ادامه دارد.