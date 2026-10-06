به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری فرماندهی انتظامی تربت‌حیدریه به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به وضعیت ترافیکی شهر اظهار کرد: مبلمان شهری و شهرسازی تربت‌حیدریه دارای ایرادات فراوان است و این موضوع باعث سردرگمی پلیس راهور و ایجاد گره‌های ترافیکی شده است.

فرمانده نیروی انتظامی تربت حیدریه افزود: عرض معابر طی سال‌های گذشته با وجود افزایش تعداد خودروها توسعه نیافته و پلیس با تمام توان و ظرفیت انسانی و تجهیزاتی برای کاهش مشکلات ترافیکی تلاش می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان کشف شده که بالاترین رقم کشفیات در سطح استان است.

محمدزاده افزود: شناسایی بیش از ۲۰۰ نفر خرده فروش و تحویل ۸۱۶ معتاد متجاهر به کمپ ترک اعتیاد از دیگر اقدامات پلیس بوده است، همچنین طرح ارتقای امنیت اجتماعی هر ماه در محلات هدف با تمام توان اجرا خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی تربت حیدریه با تأکید بر اهمیت پایش تصویری بیان کرد: نصب دوربین و مانیتورینگ یکی از عوامل مهم پیشگیری از جرائم است و ضعف پایش تصویری از مهم‌ترین چالش ‌های شهرستان محسوب می‌شود و همچنین بیکاری نیز یکی از معضلات اجتماعی شهرستان است که به افزایش خشونت منجر شده است.

وی با اشاره به وضعیت فضای مجازی بیان کرد: فضای مجازی ولنگار است و برخورد با مروجان بی‌حجابی در دستور کار قرار دارد.

محمدزاده افزود: ۹۲ درصد تماس‌های مردمی با مرکز ۱۱۰ بین ۲ تا ۱۵ دقیقه رسیدگی می‌شود و از ابتدای سال تاکنون ۲۰ هزار و ۱۱۵ تماس در شهرستان ثبت شده است.

فرمانده نیروی انتظامی تربت حیدریه ادامه داد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی شهرستان ناشی از افزایش حاشیه‌نشینی در تربت‌حیدریه است و این موضوع نیازمند توجه جدی دستگاه‌های مسئول است.