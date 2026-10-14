کشف ۲ تن مواد مخدر در خراسان رضوی طی ۱۵ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای طرحی ۱۵روزه و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و تسلط بر محورهای مواصلاتی، موفق به کشف ۲ تن انواع مواد مخدر در نقاط مختلف استان شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: در جریان این عملیات، ۸ باند مرتبط با قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد و ۱۵۴ نفر دستگیر شدند. همچنین ۶۰ دستگاه خودرو و یک قبضه سلاح کمری به همراه ۷۰ فشنگ کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: در کنار عملیات علیه باندهای قاچاق، نزدیک به ۷۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و حدود ۱۵۰۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.

نگهبان ادامه داد: در این طرح، ۹۲ دستگاه خودرو و ۶۳ دستگاه موتورسیکلت که در زمینه خرده‌فروشی مواد مخدر در مشهد و دیگر نقاط استان فعالیت داشتند، توقیف شدند.

به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی، برخی از این افراد در پارک‌ها، بوستان‌ها و اطراف مدارس به توزیع مواد مخدر اقدام می‌کردند و تلاش داشتند نوجوانان و دانش‌آموزان را در معرض مصرف این مواد قرار دهند.

وی با اشاره به شناسایی شیوه‌های مختلف توزیع مواد مخدر اظهار کرد: یکی از افراد دستگیرشده، هشت بسته مواد مخدر از نوع تریاک را در دهان خود پنهان کرده بود و از این روش برای توزیع مواد، از جمله در میان دانش‌آموزان، استفاده می‌کرد. این فرد دارای سوابق متعدد بود و برای رسیدگی قضایی به مرجع مربوطه تحویل داده شد.