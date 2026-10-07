۱۰ تن مواد مخدر در مشهد امحاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های مقابله‌ای و صیانت از سلامت و امنیت جامعه انجام شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با اشاره به عزم جدی دستگاه‌های مسوول در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: امحای این میزان مواد مخدر بیانگر بخشی از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی مجموعه‌های مقابله‌ای استان در برخورد قاطع با قاچاق و عرضه این مواد خانمان سوز و جلوگیری از ورود و توزیع آن به چرخه مصرف است.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و هم‌مرزی خراسان رضوی با افغانستان، مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر نیازمند استمرار اقدامات اطلاعاتی، انتظامی، امنیتی، قضایی و نیز همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مربوطه است.

زندی با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی انتظامی استان، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌های مقابله‌ای گفت: اقدامات ارزشمند این دستگاه‌ها در کشف، توقیف، ضبط و امحای مواد مخدر نقش مهمی در کاهش دسترسی به مواد و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اظهار کرد: رویکرد استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر تقویت هم‌افزایی بین دستگاهی، مقابله هدفمند با شبکه‌های قاچاق و توزیع، انسداد مسیرهای انتقال و در کنار آن توجه جدی به امر پیشگیری و کاهش تقاضا است.