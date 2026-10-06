https://mehrnews.com/x3dfYT ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ کد مطلب 6970048 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ بارش باران پاییزی در تبریز تبریز- بارش باران پاییزی عصر سهشنبه ۱۴ مهرماه، موجب خیس شدن معابر و خیابانهای تبریز شد. دریافت 32 MB کد مطلب 6970048 کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی بارشهای بیش از نرمال در آذربایجانشرقی بارشهای پاییزی؛ فرصت جبران کسری آب و خطر سیلاب در آذربایجانشرقی بارش شدید باران در ارومیه؛ آبگرفتگی معابر هشدار آبفای مراغه درباره بارشهای شدید برچسبها تبریز بارش باران باران
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