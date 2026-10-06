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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

بارش باران پاییزی در تبریز

بارش باران پاییزی در تبریز

تبریز- بارش باران پاییزی عصر سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، موجب خیس شدن معابر و خیابان‌های تبریز شد.

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کد مطلب 6970048

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