فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت جوی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: طی امروز و فردا، شرایط جوی استان ناپایدار خواهد بود و فعالیت سامانه بارشی به‌ویژه در نیمه جنوبی استان، افزایش ابر، وزش باد گاهی نسبتاً شدید و رگبار باران همراه با رعدوبرق را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: امروز چهارشنبه، جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد شد؛ با این حال، از بعداز ظهر روز پنجشنبه، سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود و بار دیگر شرایط جوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نریمان با اشاره به آخرین وضعیت دمایی تبریز گفت: دمای فعلی این شهر ۱۹ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، ورزقان با ثبت دمای یک درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و میانه با دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان بوده‌اند.