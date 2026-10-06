https://mehrnews.com/x3dg28 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ کد مطلب 6970109 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ بارش شدید باران در ارومیه؛ آبگرفتگی معابر ارومیه - بارش شدید باران پاییزی سه شنبه شب در ارومیه موجب آبگرفتگی معابر شهری شد. دریافت 19 MB کد مطلب 6970109 کپی شد مطالب مرتبط بارش باران پاییزی در اردبیل بارش باران پاییزی در تبریز استاندار خوزستان: در کنار کشاورزان برای کاهش آسیبها هستیم راهاندازی و اتصال ۲۰ ساختگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در برخی استانها برچسبها بارش باران ارومیه آب و هوا
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