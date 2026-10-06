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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

بارش شدید باران در ارومیه؛ آبگرفتگی معابر

بارش شدید باران در ارومیه؛ آبگرفتگی معابر

ارومیه - بارش شدید باران پاییزی سه شنبه شب در ارومیه موجب آبگرفتگی معابر شهری شد.

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کد مطلب 6970109

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