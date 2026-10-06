به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این بارش ها در برخی موارد بیش از بارش های نرمال بلندمدت استان خواهد شد، افزود: در این شرایط احتمال رخداد بارش های حدی و بروز سیلاب در استان دور از انتظار نیست؛ بنابراین دستگاه های خدماتی و امدادی برای مواجهه با این شرایط باید پیش بینی ها و آمادگی لازم داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی در خصوص پدیده ال‌نینو بزرگنمایی شده است، اظهار کرد: این پدیده یک دورپیوند جوی است که در آمریکای جنوبی در اثر تغییرات دما در سطح دریا ایجاد می شود و بر اقلیم مناطق مختلف از جمله ایران تاثیر می گذارد.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به فاصله زیاد منطقه رخداد این پدیده، تاثیر آن در ایران و این استان قابل توجه نیست ولی با توجه به آخرین خروجی های بلندمدت هواشناسی این پدیده همراه با سامانه های فصلی مدیترانه ای تاثیر مثبتی در بارندگی های فصل پاییز در این استان خواهد گذاشت.

امیدفر، با تاکید بر اینکه پدیده ال‌نینو به تنهایی نمی تواند عامل ایجاد بارش باشد، ادامه داد: این پدیده نوعی عامل کمک کننده در بارش های بیش از حد نرمال فصل پاییز در استان خواهد بود.