سردار محمدی: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌ محمدی عصر سه‌شنبه در دیدار با شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، معاونان این سازمان و مدیران ادارات تابعه، اظهار کرد: فعالیت‌های جهاد کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت کشور دارد و هرگونه اختلال در اقتصاد و تأمین غذای مردم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

وی تأمین امنیت غذایی را یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی دانست و افزود: با وجود شرایط جنگی، استمرار فعالیت‌های بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی موجب شده بازار از اقلام مورد نیاز مردم برخوردار باشد و این موضوع در حفظ آرامش عمومی نقش داشته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه طی ۲۲۰ روز گذشته، بیان کرد: مردم همچنان در میدان حضور دارند و هر شب با حضور در خیابان‌ها و میادین اصلی، همراهی خود با نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهند.

محمدی ادامه داد: فرماندهی انتظامی استان نیز با اتکا به همراهی مردم، وظایف خود را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش کارکنان انتظامی در بالاترین سطح ادامه دارد.

تداوم خدمت‌رسانی پلیس با وجود حملات

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه مراکز پلیس در جریان جنگ رمضان گفت: در این مدت، مقرهای مختلف پلیس در آذربایجان‌شرقی و دیگر نقاط کشور هدف حملات قرار گرفت و شماری از کارکنان انتظامی نیز به شهادت رسیدند، اما این شرایط خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نکرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی با وجود شرایط دشوار، فعالیت شبانه‌روزی خود را ادامه دادند و اجازه ندادند روند ارائه خدمات به مردم متوقف شود.

علی‌محمدی همچنین استمرار فعالیت‌های جهاد کشاورزی در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی را مورد توجه قرار داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم باعث شد بازار از فراوانی و دسترسی مناسب به کالاهای اساسی برخوردار باشد.

وی این موضوع را از عوامل مؤثر در حفظ آرامش جامعه دانست و افزود: تداوم تولید و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی، اطمینان بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی اظهار کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف و عملیات روانی تلاش کرد اتحاد و انسجام مردم را تحت تأثیر قرار دهد، اما به گفته وی، این تلاش‌ها با هوشیاری مردم به نتیجه نرسید.

نوسانات بازار و ضرورت تداوم تولید

علی‌محمدی با اشاره به نوسانات بازار ارز و افزایش برخی قیمت‌ها گفت: بخشی از این نوسانات و گرانی‌ها تحت تأثیر عملیات روانی و برنامه‌های دشمن قرار دارد و رفع این مسائل نیازمند تلاش مسئولان و همراهی مردم است.

وی بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی تأکید کرد و افزود: با وجود جنگ و برخی مشکلات در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، روند تولید نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی بخش‌ها افزایش نیز داشته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای دیگر باید بپذیرند جمهوری اسلامی ایران از قدرت‌های بزرگ جهان است و بر اساس آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند، ایران بر مبنای محاسبات الهی قدرت اول جهان است.