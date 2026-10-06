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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

سردار محمدی: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است

سردار محمدی: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت کشور گفت: تداوم تولید و تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، از عوامل مؤثر در حفظ آرامش جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌ محمدی عصر سه‌شنبه در دیدار با شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، معاونان این سازمان و مدیران ادارات تابعه، اظهار کرد: فعالیت‌های جهاد کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت کشور دارد و هرگونه اختلال در اقتصاد و تأمین غذای مردم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

وی تأمین امنیت غذایی را یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی دانست و افزود: با وجود شرایط جنگی، استمرار فعالیت‌های بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی موجب شده بازار از اقلام مورد نیاز مردم برخوردار باشد و این موضوع در حفظ آرامش عمومی نقش داشته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه طی ۲۲۰ روز گذشته، بیان کرد: مردم همچنان در میدان حضور دارند و هر شب با حضور در خیابان‌ها و میادین اصلی، همراهی خود با نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهند.

محمدی ادامه داد: فرماندهی انتظامی استان نیز با اتکا به همراهی مردم، وظایف خود را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش کارکنان انتظامی در بالاترین سطح ادامه دارد.

تداوم خدمت‌رسانی پلیس با وجود حملات

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه مراکز پلیس در جریان جنگ رمضان گفت: در این مدت، مقرهای مختلف پلیس در آذربایجان‌شرقی و دیگر نقاط کشور هدف حملات قرار گرفت و شماری از کارکنان انتظامی نیز به شهادت رسیدند، اما این شرایط خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نکرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی با وجود شرایط دشوار، فعالیت شبانه‌روزی خود را ادامه دادند و اجازه ندادند روند ارائه خدمات به مردم متوقف شود.

علی‌محمدی همچنین استمرار فعالیت‌های جهاد کشاورزی در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی را مورد توجه قرار داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم باعث شد بازار از فراوانی و دسترسی مناسب به کالاهای اساسی برخوردار باشد.

وی این موضوع را از عوامل مؤثر در حفظ آرامش جامعه دانست و افزود: تداوم تولید و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی، اطمینان بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی اظهار کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف و عملیات روانی تلاش کرد اتحاد و انسجام مردم را تحت تأثیر قرار دهد، اما به گفته وی، این تلاش‌ها با هوشیاری مردم به نتیجه نرسید.

نوسانات بازار و ضرورت تداوم تولید

علی‌محمدی با اشاره به نوسانات بازار ارز و افزایش برخی قیمت‌ها گفت: بخشی از این نوسانات و گرانی‌ها تحت تأثیر عملیات روانی و برنامه‌های دشمن قرار دارد و رفع این مسائل نیازمند تلاش مسئولان و همراهی مردم است.

وی بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی تأکید کرد و افزود: با وجود جنگ و برخی مشکلات در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، روند تولید نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی بخش‌ها افزایش نیز داشته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای دیگر باید بپذیرند جمهوری اسلامی ایران از قدرت‌های بزرگ جهان است و بر اساس آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند، ایران بر مبنای محاسبات الهی قدرت اول جهان است.

کد مطلب 6970060

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