به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده و جمعی از مسئولان فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی، امنیت و سلامت را از ارکان اساسی زندگی فردی و اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: امنیت پایدار حاصل تلاش شبانه‌روزی و فداکاری نیروهای انتظامی و امنیتی است؛ نعمتی که تا زمانی که برقرار باشد، ممکن است اهمیت و هزینه‌های تأمین آن برای مردم به چشم نیاید.

وی با اشاره به ابعاد مختلف امنیت از جمله امنیت روحی، روانی، غذایی و قضایی، «امنیت اجتماعی» را فراگیرترین نوع امنیت دانست و بیان کرد: فعالیت‌های اقتصادی، علمی، تربیتی و حتی زندگی روزمره مردم بدون وجود امنیت اجتماعی امکان تحقق مطلوب ندارد و همه اقشار جامعه از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، فراجا را از ارکان اصلی تأمین امنیت اجتماعی دانست و افزود: پلیس باید در برابر قانون‌شکنان و مخلان امنیت، قاطع و مقتدر باشد و همزمان در مواجهه با عموم مردم، به‌ویژه در شرایط اضطراری، از تدبیر، انعطاف و رویکرد هدایتگرانه استفاده کند.

صیانت از جان، مال و حیثیت مردم؛ مأموریت پلیس

مطهری‌اصل با اشاره به تفاوت رویکرد پلیس در نظام جمهوری اسلامی با ساختارهای انتظامی رژیم گذشته گفت: در گذشته هدف اصلی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، حفظ حاکمیت بود، اما در نظام جمهوری اسلامی، مأموریت پلیس علاوه بر پاسداری از ارکان نظام، صیانت از جان، مال، آبرو و حیثیت شهروندان است.

وی، جمع میان «اقتدار بازدارنده» و «مدیریت حکیمانه و مردم‌محور» را از ویژگی‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: قاطعیت در برخورد با مجرمان و اخلالگران امنیت باید در کنار رفتار مناسب و مردم‌مدارانه با شهروندان قرار گیرد.

هوشمندسازی پلیس برای پیشگیری از جرم

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین در مجموعه انتظامی تأکید کرد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی، تقویت پلیس فتا، توسعه پایش‌های تصویری و نوسازی تجهیزات پلیسی از نیازهای امروز است.

وی ادامه داد: فناوری باید به شکلی مورد استفاده قرار گیرد که امکان پیشگیری از وقوع جرم افزایش یابد، شناسایی مجرمان با سرعت بیشتری انجام شود و میزان آسیب‌پذیری نیروهای انتظامی در مأموریت‌ها کاهش پیدا کند.

مطهری‌اصل با تأکید بر اهمیت حفظ جان نیروهای پلیس، خاطرنشان کرد: هدف، تأمین امنیت در کنار حفظ حداکثری نیروهای شجاع انتظامی و مهار مخلان امنیت و تروریست‌هاست و هرچه پلیس به تجهیزات مدرن و ابزارهای هوشمند مجهزتر شود، می‌توان امنیت را با هزینه و تلفات کمتری برقرار کرد.

ضرورت تقویت پشتوانه معنوی نیروهای انتظامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت شهدای فراجا، فعالیت نیروهای انتظامی در عرصه مقابله با اشرار، قاچاقچیان و تروریست‌ها را نیازمند روحیه ایثار و پشتوانه اعتقادی دانست و بر نقش مجموعه‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در تقویت باورهای دینی و فکری کارکنان تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، روشنگری برای جوانان و سربازان وظیفه و صیانت از سلامت و انسجام مجموعه انتظامی را از دیگر وظایف این بخش‌ها برشمرد.

مطهری‌اصل در پایان با اشاره به جایگاه فراجا در تأمین آرامش جامعه، بر حمایت از نیروهای انتظامی و تداوم تلاش‌ها برای تثبیت امنیت پایدار تأکید کرد.