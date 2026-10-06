فرماندار مرند: انضباط شهری نشانه بالندگی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر سه‌شنبه در همایش «همیاران پلیس، فرهنگ‌یاران ترافیک و تجلیل از نمونه‌های ترافیکی» شهرستان ویژه مرند، با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آرامش عمومی اظهار کرد: نیروهای انتظامی با تلاش شبانه‌روزی، نقش مؤثری در برقراری امنیت پایدار و نظم اجتماعی دارند.

وی حاکمیت قانون و رعایت نظم اجتماعی را از الزامات سلامت عمومی جامعه دانست و گفت: انضباط شهری و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، جلوه‌ای از رشد و بالندگی فرهنگی یک جامعه است و تقویت قانون‌مداری در معابر عمومی می‌تواند هزینه‌های انسانی و مادی ناشی از سوانح را کاهش دهد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند، طرح «همیاران پلیس» را اقدامی فرهنگی برای تربیت نسل قانون‌مدار عنوان کرد و افزود: مشارکت دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ ترافیک و رعایت نظم، مسئولیت‌پذیری را از دوران کودکی تقویت کرده و آثار آن در خانواده و جامعه نیز نمایان می‌شود.

محمودی همچنین بر همکاری شورای ترافیک، دستگاه‌های اجرایی و پلیس راهور برای ارتقای ایمنی معابر تأکید کرد و گفت: اصلاح نقاط حادثه‌خیز، بهبود زیرساخت‌های ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهروندان نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

فرهنگ ترافیک بخشی از حقوق شهروندی است

فرمانده انتظامی شهرستان ویژه مرند نیز مشارکت مردم را یکی از الزامات تحقق نظم پایدار دانست و گفت: اقدامات انتظامی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با مشارکت آگاهانه، مستمر و مسئولانه مردم همراه شود.

سرهنگ علی اسدیان فرهنگ ترافیک را بخشی از حقوق شهروندی عنوان کرد و اظهار کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تنها یک الزام فنی نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است.

وی نقش آموزشگاه‌های رانندگی را در ارتقای فرهنگ ترافیک مهم دانست و افزود: آموزش در این مراکز نباید صرفاً به مهارت‌های فنی رانندگی محدود شود، بلکه باید تربیت رانندگان قانون‌مدار و متعهد نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ویژه مرند با اشاره به رویکرد پیشگیرانه پلیس در کاهش آسیب‌ها گفت: اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و آگاه‌سازی نسل جدید با مشارکت نظام تعلیم و تربیت، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر از اقدامات صرفاً انتظامی و برخوردی است.

در پایان این همایش که با همت پلیس راهور شهرستان مرند برگزار شد، از جمعی از دانش‌آموزان همیار پلیس، فرهنگیان، رانندگان منضبط و نمونه‌های ترافیکی شهرستان ویژه مرند با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.