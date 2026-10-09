به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز جمعه با اشاره به ظرفیت‌های صنعت طیور آذربایجان‌شرقی اظهار کرد:تولید سالانه بیش از ۱۱۳ هزار تن تخم‌مرغ، جایگاه مهم آذربایجان شرقی را در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه و تقویت امنیت غذایی کشور نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه صنعت تخم‌مرغ از بخش‌های راهبردی کشاورزی استان به شمار می‌رود افزود: این میزان تولید حاصل فعالیت گسترده مرغداران، کارگران واحدهای تولیدی، دامپزشکان، کارشناسان، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه تامین نهاده‌ها، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان تصریح کرد: نوسانات هزینه‌های تولید و ضرورت تامین مستمر نهاده‌ها از جمله مسائلی است که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند با این حال واحدهای تولیدی برای تامین پایدار نیاز بازار به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

شفیعی با تاکید بر اهمیت تخم‌مرغ در سبد غذایی خانوار گفت: تخم‌مرغ یکی از منابع مهم پروتئین با کیفیت و در دسترس است و افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش غذایی این محصول می‌تواند در بهبود الگوی مصرف و ارتقای امنیت غذایی جامعه موثر باشد.

وی با اشاره به شعار روز جهانی تخم‌مرغ در سال ۲۰۲۶ با عنوان تخم‌مرغ؛ پروتئینی برای قدرت و محافظت خاطرنشان کرد: این شعار بر اهمیت پروتئین باکیفیت تخم‌مرغ در تغذیه و سلامت انسان تاکید دارد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های صنعت تخم‌مرغ آذربایجان‌شرقی فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان این بخش اظهار کرد: تامین به‌ موقع نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های نگهداری و بسته‌بندی، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فرآیندهای بازاررسانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت صنعت تخم‌مرغ استان کمک کند.

شفیعی توسعه بازارهای صادراتی را یکی دیگر از ظرفیت‌های این صنعت دانست و افزود: با توجه به توان تولیدی آذربایجان‌شرقی، برنامه‌ریزی برای تقویت زنجیره تولید و توزیع می‌تواند ضمن تامین پایدار نیاز بازار داخلی، زمینه حضور موثرتر تولیدکنندگان استان در بازارهای هدف و توسعه صادرات تخم‌مرغ را فراهم کند.

وی با تبریک روز جهانی تخم‌مرغ از تلاش مرغداران، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره صنعت طیور استان قدردانی کرد و گفت: استمرار تولید این محصول راهبردی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و پایداری سفره مردم دارد.