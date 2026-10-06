به گزارش خبرنگار مهر، حبیب سلمانوندی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ضربتی مقابله با عرضه غیرمجاز فرآورده‌های دامی که در یک ماه اخیر در سطح شهرستان اجرایی شد، کارشناسان این اداره با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، ۱۲ واحد صنفی متخلف در روستای بارانگرد را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه این واحدها بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به کشتار غیرمجاز می‌کردند، افزود: پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و طی مراحل قانونی، دستور پلمب این اماکن صادر و اجرایی شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باغملک با تأکید بر لزوم نظارت دقیق دامپزشکی بر فرآیند کشتار دام تصریح کرد: ادامه فعالیت واحدهای صنفی عرضه گوشت تنها در صورتی مجاز است که کشتار دام در کشتارگاه‌های مورد تأیید اداره کل دامپزشکی و تحت نظارت کامل بهداشتی و شرعی انجام پذیرد.

سلمانوندی ادامه داد: حمل لاشه‌های استحصالی باید صرفاً توسط خودروهای سردخانه‌دارِ دارای مجوز صورت گیرد و در غیر این صورت، از فعالیت واحدهای متخلف بدون اغماض جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان با هشدار نسبت به خطرات جدی انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، از شهروندان خواست از خرید گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز خودداری کرده و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ جهت رسیدگی فوری گزارش کنند.