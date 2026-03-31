  1. استانها
  2. تهران
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

واحد کشتار غیرمجاز دام در آبعلی پلمب شد

دماوند- رئیس اداره دامپزشکی دماوند از شناسایی و پلمب یک واحد صنفی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و تخلفات بهداشتی در شهر آبعلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و پلمب یک واحد صنفی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و تخلفات بهداشتی در شهر آبعلی خبر داد.

محمدیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان رصد و پایش‌های شبانه‌روزی بازرسان بهداشتی دامپزشکی، یک واحد صنفی متخلف که بدون مجوز و در شرایط غیربهداشتی اقدام به کشتار دام می‌کرد، شناسایی شد که با دستور مقام قضایی پلمب گردید.

وی افزود: متصدیان این واحد بدون رعایت ضوابط بهداشتی و نظارت شرعی و فنی بر ذبح دام، گوشت‌های استحصالی را فاقد هرگونه بازرسی لازم و در شرایط نامناسب بهداشتی در سطح شهر عرضه می‌کردند که این امر تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند تصریح کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز و ناسالم عرضه گوشت با هدف صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان در اولویت کاری این اداره قرار دارد و در صورت بی‌توجهی به اخطاریه‌ها و ضوابط قانونی، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

محمدیان در پایان با تأکید بر اینکه دامپزشکی ضامن سلامت مردم است، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانواده از خرید گوشت‌های فاقد مهر بهداشتی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه کشتار غیرمجاز دام، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.

کد مطلب 6787868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها