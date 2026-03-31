واحد کشتار غیرمجاز دام در آبعلی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و پلمب یک واحد صنفی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و تخلفات بهداشتی در شهر آبعلی خبر داد.

محمدیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان رصد و پایش‌های شبانه‌روزی بازرسان بهداشتی دامپزشکی، یک واحد صنفی متخلف که بدون مجوز و در شرایط غیربهداشتی اقدام به کشتار دام می‌کرد، شناسایی شد که با دستور مقام قضایی پلمب گردید.

وی افزود: متصدیان این واحد بدون رعایت ضوابط بهداشتی و نظارت شرعی و فنی بر ذبح دام، گوشت‌های استحصالی را فاقد هرگونه بازرسی لازم و در شرایط نامناسب بهداشتی در سطح شهر عرضه می‌کردند که این امر تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند تصریح کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز و ناسالم عرضه گوشت با هدف صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان در اولویت کاری این اداره قرار دارد و در صورت بی‌توجهی به اخطاریه‌ها و ضوابط قانونی، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

محمدیان در پایان با تأکید بر اینکه دامپزشکی ضامن سلامت مردم است، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانواده از خرید گوشت‌های فاقد مهر بهداشتی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه کشتار غیرمجاز دام، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.