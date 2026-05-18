رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و معدومسازی مقادیری گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این محمولهها در جریان بازدیدهای نظارتی و سرزده بازرسان دامپزشکی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی شناسایی و توقیف شدند.
وی افزود: عملیات جمعآوری و امحای این گوشتها با حضور مسئولان نظارت بهداشتی دامپزشکی استان و شهرستان کرمانشاه انجام شد و فرآوردههای فاقد مجوز بهداشتی از چرخه مصرف خارج شدند.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به خطرات ناشی از مصرف گوشتهای حاصل از کشتار غیرمجاز تصریح کرد: نبود نظارتهای شرعی و بهداشتی بر این فرآوردهها میتواند زمینه انتقال بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و دام را فراهم کند.
سمیعیان ادامه داد: بیماریهایی مانند تب کریمه کنگو و کیست هیداتیک از مهمترین تهدیداتی هستند که در صورت مصرف گوشتهای غیربهداشتی سلامت شهروندان را به خطر میاندازند.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: تمامی واحدهای صنفی متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدهاند و نظارتهای دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود، گوشت و سایر فرآوردههای خام دامی را فقط از مراکز مجاز و دارای تأییدیه بهداشتی تهیه کنند و هنگام خرید به مهر دامپزشکی و برچسبهای سلامت توجه داشته باشند.
