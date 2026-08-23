۷ قصابی غیرمجاز در جوانرود پلمب شد

احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ساماندهی و مقابله با کشتار غیرمجاز و با هدف صیانت از سلامت عمومی و ارتقای سطح بهداشت فرآورده‌های خام دامی، هفت باب مغازه قصابی غیرمجاز در روستای صفی‌آباد شهرستان جوانرود پلمب شد.



وی افزود: فعالیت واحدهای غیرمجاز عرضه گوشت خارج از چرخه نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با خطر مواجه کند، از این رو برخورد با این واحدها و ساماندهی وضعیت عرضه فرآورده‌های خام دامی با جدیت در دستور کار قرار دارد.



رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود تصریح کرد: عرضه گوشت و فرآورده‌های خام دامی باید در مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی انجام شود تا مراحل کشتار، استحصال، نگهداری و عرضه محصول از نظر ضوابط بهداشتی مورد کنترل قرار گیرد.



امیری خاطرنشان کرد: کشتار و عرضه غیرمجاز دام می‌تواند موجب عرضه گوشت فاقد تأییدیه‌های لازم بهداشتی شود و سلامت شهروندان را تهدید کند، بنابراین نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و برخورد با واحدهای متخلف ضروری است.



وی با تأکید بر تداوم طرح ساماندهی و مقابله با کشتار غیرمجاز در شهرستان جوانرود گفت: این طرح ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که بدون مجوزهای قانونی و رعایت ضوابط بهداشتی اقدام به کشتار یا عرضه فرآورده‌های خام دامی کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.



رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود از شهروندان خواست گوشت و فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.



امیری همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه کشتار یا عرضه غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی، موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.