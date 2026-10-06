به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان با تأکید بر نظم جلسات اظهار کرد: قاعده‌ای تعیین کرده بودیم که مدیر اصلی هر دستگاه شخصاً در جلسات شرکت کند و در صورت عدم امکان، فردی با معرفی‌نامه کتبی و دارای اختیار تام حضور یابد؛ بر این اساس در جلسه امروز نیز افرادی که تابع این شرایط نبودند، محترمانه از آنان خواستیم جلسه را ترک کنند.

وی در خصوص حوادث جوی اخیر افزود: پدیده جوی پیش‌رو و احتیاطات لازم برای کشاورزان و مردم از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین در مورد خسارات ناشی از افزایش بارندگی، تگرگ، سیل یا طوفان و پرداخت بیمه‌ها بحث شد و مقرر گشت تصمیمات لازم برای حداکثر کمک به کشاورزان بررسی و کارشناسی شود.

استاندار خوزستان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره خرما تصریح کرد: کشت و زراعت خرما، کیفیت آن، آسیب‌های ناشی از شوری و سختی آب و ضرورت لایروبی انهار برای رسیدن آب کافی به کشاورزان بررسی شد. هم‌اکنون هفتاد رقم خرما در خوزستان وجود دارد که نیازمند توجه به مباحثی نظیر پالایشگاه خرما، بسته‌بندی و برندسازی است.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین نهاده‌ها و ادوات کشاورزی اشاره کرد و گفت: مباحث مربوط به سوخت مورد نیاز تراکتورها و الگوی کشت محصولات پاییزه مطرح شد و در خصوص امکان واردات تراکتور و ادوات کشاورزی مورد نیاز از طریق منطقه آزاد اروند توافقاتی صورت گرفت که می‌تواند به تجهیز هرچه بهتر بخش کشاورزی استان کمک کند.

وی با اشاره به طرح کمیته امداد بیان کرد: طرحی تحت عنوان برکت باران توسط کمیته امداد مطرح شده که بر اساس آن بخشی از زمین‌های غیر از کلاس یک و دو کشاورزی و اراضی منابع طبیعی در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد تا از این ظرفیت برای بهبود معیشت آنان استفاده شود.

استاندار خوزستان گفت: کار کشاورزی کار سختی است زیرا در معرض طوفان، آتش‌سوزی، باران شدید، تگرگ و سیل قرار دارد و ما در کنار کشاورزان هستیم و مسائلشان را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا آنان کمترین آسیب را ببینند.