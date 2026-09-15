به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه پاییز، مجموعاً ۲۳۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های مختلف کشور به مرحله اتصال به شبکه یا بهره‌برداری رسیده است که بخشی از این ظرفیت مربوط به پنج نیروگاه با ظرفیت قراردادی ۱۱۰.۲ مگاوات و بخش دیگر مربوط به پنج نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۰ مگاوات است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط ساتبا، صورتجلسه پلمب کنتور و اتصال به شبکه پنج نیروگاه خورشیدی در استان‌های مرکزی، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان نهایی شده است. این نیروگاه‌ها در مجموع دارای ۱۱۰.۲ مگاوات ظرفیت قراردادی و ۴۶.۳۴۶۷۴ مگاوات ظرفیت منصوبه هستند.

این نیروگاه‌ها شامل نیروگاه ۷ مگاواتی ساوه، نیروگاه ۲۵ مگاواتی عین‌آباد ۲ کبودرآهنگ، فاز دوم نیروگاه ۷۲ مگاواتی قاسم‌خان اسفراین، نیروگاه ۶ مگاواتی کاشمر و نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی شاهرود هستند.

نیروگاه‌های ساوه، کبودرآهنگ، اسفراین و شاهرود بر مبنای تابلوی سبز بورس انرژی و نیروگاه کاشمر در چارچوب خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر و پاک اجرا شده‌اند. اتصال این نیروگاه‌ها به شبکه با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذاران پروژه‌ها و شرکت‌های توزیع نیروی برق و برق منطقه‌ای مربوط انجام شده است.

از سوی دیگر، پنج نیروگاه خورشیدی دیگر در استان‌های تهران و همدان نیز با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده‌اند. این نیروگاه‌ها شامل ورامین ۲ با ظرفیت ۶ مگاوات، ورامین ۱ با ۱۲ مگاوات، ملارد با ۱۲ مگاوات، همدان با ۷۰ مگاوات و شهرری ۳ با ظرفیت ۲۰ مگاوات هستند.

ظرفیت ۱۲۰ مگاواتی این پنج نیروگاه، بخشی از حدود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث‌شده توسط گروه انرژی پاسارگاد است که بخشی از این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری در انتظار افتتاح رسمی قرار دارد.

در میان نیروگاه‌های یادشده، نیروگاه خورشیدی ورامین ۲ با ظرفیت ۶ مگاوات طی ۱۰ روز احداث و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

پیش از این نیز نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی اسفراین و نیروگاه ۶ مگاواتی شهرری ۲ از دیگر نیروگاه‌های این مجموعه بودند که به بهره‌برداری رسیده‌اند.

افزایش این ظرفیت‌ها در حالی انجام شده است که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و ورود ظرفیت‌های جدید تجدیدپذیر به شبکه برق، یکی از مسیرهای افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی در کشور محسوب می‌شود.