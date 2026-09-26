به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق روز شنبه چهارم مهر ماه 1405 در گفتوگویی رادیویی از افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی پشتبامی از ۱۷۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به ۶۵۰ مگاوات خبر داد و گفت هدفگذاری انجامشده برای نیروگاههای مقیاس کوچک پشتبامی، رسیدن به ظرفیت ۵ هزار مگاوات است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک اظهار کرد: نیروگاههای پشتبامی شامل سامانههای کوچک نصبشده روی سقف منازل، کارخانهها و سولههای صنعتی است و در ماههای اخیر صنایع کوچک نیز در این حوزه فعالتر شدهاند.
وی افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی پشتبامی از ۱۷۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به ۶۵۰ مگاوات رسیده است.
سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره به رشد ظرفیت کل نیروگاههای تجدیدپذیر کشور گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر که در ابتدای دولت ۱۲۵۰ مگاوات بود، اکنون از ۶ هزار مگاوات عبور کرده و برنامهریزی شده است این ظرفیت تا پایان سال جاری به ۱۲ هزار مگاوات برسد.
رجبی مشهدی درباره اتصال نیروگاههای کوچک به شبکه برق نیز اظهار کرد: نیروگاههای بزرگ برای اتصال به شبکه به زیرساختهای قویتر و سطوح ولتاژ بالاتر نیاز دارند، اما نیروگاههای کوچک میتوانند در شبکههای فشار ضعیف بخش توزیع متصل شوند و بخشی از تولید را در محل مصرف قرار دهند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تجمیعگرها گفت: تجمیعگرها امکان ارتباط نیروگاههای کوچک با تابلوی برق سبز بورس انرژی را فراهم میکنند و تولیدکنندگان خرد میتوانند برق تولیدی خود را از این طریق عرضه کنند.
معاون وزیر نیرو همچنین درباره تأمین برق مشترکان حساس گفت: این مشترکان میتوانند از اینورترهای دوگانه استفاده کنند که امکان تزریق برق تولیدی به شبکه و ذخیره بخشی از انرژی در باتری را فراهم میکند. در زمان قطع یا جدایی از شبکه نیز امکان استفاده از برق ذخیرهشده وجود خواهد داشت.
رجبی مشهدی با اشاره به هدفگذاری ۵ هزار مگاواتی برای نیروگاههای مقیاس کوچک پشتبامی گفت: برای یک مشترک تکواحدی با الگوی مصرف متعادل، ظرفیت ۵ کیلووات میتواند پاسخگوی نیاز باشد و این ظرفیت تا ۴۰۰ کیلووات نیز قابل توسعه است.
وی درباره تسهیلات احداث نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: در مراحل نخست، هزینه احداث نیروگاه بر عهده مشترک بود، اما در ادامه پرداخت تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد اجرایی شد و اکنون افزایش پوشش هزینههای احداث از محل تسهیلات حمایتی دنبال میشود.
سخنگوی صنعت برق درباره هزینه احداث نیروگاه ۵ کیلوواتی نیز گفت: با فرض هزینه حداکثر ۹۰ میلیون تومان برای احداث هر کیلووات، سرمایه مورد نیاز برای یک نیروگاه ۵ کیلوواتی حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان برآورد میشود.
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