به گزارش خبرنگار مهر، توسعه نیروگاههای خورشیدی در سالهای اخیر به یکی از محورهای مورد توجه در صنعت برق کشور تبدیل شده است؛ روندی که با تشدید ناترازی برق و افزایش نیاز به تأمین ظرفیت جدید، سرعت بیشتری گرفته است.
تهران نیز در این مسیر سهمی از ظرفیتهای جدید پیدا کرده است. بر اساس اعلامهای منتشرشده، از مجموع ۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی که آماده بهرهبرداری شده، ۵۰ مگاوات در استان تهران قرار دارد.
تهران از نیروگاههای کوچک تا پروژههای بزرگ
استفاده از انرژی خورشیدی در تهران موضوع تازهای نیست و طی سالهای گذشته نمونههایی از نیروگاههای خورشیدی در پایتخت و استان تهران راهاندازی شده است.
مهر پیش از این نیز درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی شهرداری تهران گزارش داده بود. در یکی از برنامههای اعلامشده، توسعه نیروگاههای خورشیدی برای کمک به عبور از ناترازی برق در دستور کار قرار گرفته و احداث نیروگاههای جدید در ساختمانها و نقاط مختلف شهر دنبال شده است.
در سالهای گذشته حتی نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس نیز در تهران به بهرهبرداری رسیدهاند؛ اما در دوره اخیر، تمرکز بیشتری بر ایجاد نیروگاههایی با ظرفیت چند مگاواتی شکل گرفته است.
۵۰ مگاوات جدید در تهران کجاست؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ظرفیت ۵۰ مگاواتی جدید استان تهران در چند نیروگاه توزیع شده است این ظرفیت شامل دو نیروگاه ۱۲ و ۶ مگاواتی در ورامین، یک نیروگاه ۲۰ مگاواتی در شهرستان ری و یک نیروگاه ۱۲ مگاواتی در ملارد است.
این پروژهها بخشی از ۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی هستند که در استانهای تهران، سمنان و خراسان شمالی آماده بهرهبرداری شدهاند.
نیروگاه خورشیدی چگونه برق تولید میکند؟
در نیروگاه خورشیدی، پنلهای خورشیدی نور خورشید را دریافت و انرژی تابشی آن را به برق تبدیل میکنند. برق تولیدشده در ابتدا از نوع جریان مستقیم یا DC است.
در مرحله بعد، اینورترها جریان مستقیم را به جریان متناوب یا AC تبدیل میکنند تا امکان استفاده از آن در شبکه برق فراهم شود. سپس برق از طریق تجهیزات الکتریکی، تابلوها و خطوط مربوطه به سطح ولتاژ مورد نیاز رسیده و در نهایت به شبکه منتقل میشود.
بنابراین یک نیروگاه خورشیدی فقط مجموعهای از پنلها نیست؛ پنلها، سازههای نگهدارنده، اینورترها، تجهیزات حفاظتی و کنترلی، کابلها و تجهیزات اتصال به شبکه در کنار یکدیگر، فرآیند تولید و انتقال برق را تکمیل میکنند.
نمونههای بزرگتر در تهران
در پروژههای دیگر استان تهران نیز از همین فناوری استفاده شده است. برای نمونه، در نیروگاه خورشیدی شمسآباد حدود ۹۰ هزار پنل خورشیدی نصب شده و برق تولیدی این نیروگاه پس از طی فرآیند تبدیل و آمادهسازی، به شبکه برق تزریق میشود.
این تجربه نشان میدهد توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان تهران تنها به پروژههای کوچک محدود نمانده و در کنار نیروگاههای کوچکمقیاس، پروژههای چند ده مگاواتی نیز در حال ورود به مدار هستند.
چرا خورشیدی؟
افزایش استفاده از انرژی خورشیدی در شرایطی دنبال میشود که شبکه برق کشور با ناترازی میان تولید و مصرف مواجه است. نیروگاههای خورشیدی میتوانند در ساعات تابش خورشید بخشی از برق مورد نیاز شبکه را تأمین کنند و به افزایش ظرفیت تولید برق بدون اتکا به سوختهای فسیلی کمک کنند.
از سوی دیگر، تهران به دلیل مصرف بالای برق، یکی از نقاط مهم در برنامههای توسعه ظرفیت تولید و مدیریت مصرف محسوب میشود. به همین دلیل، توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان تهران هم در قالب پروژههای بزرگ نیروگاهی و هم در مقیاس کوچکتر، روی ساختمانها و تأسیسات مختلف، دنبال شده است.
حالا با آماده بهرهبرداری شدن ۵۰ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی در تهران، بخشی دیگر از ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور به مدار نزدیک میشود؛ ظرفیتی که در کنار پروژههای قبلی و طرحهای در دست اجرا، بخشی از مسیر توسعه انرژی خورشیدی در پایتخت و اطراف آن را شکل میدهد.
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