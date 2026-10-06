https://mehrnews.com/x3dg5r ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۵ کد مطلب 6970270 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۵ موج ۲۲۰ همراهی شبانه گنبدیها با یک عهد ماندگار گنبد- مردم گنبدکاووس در موج ۲۲۰ اجتماع شبانه خود، بار دیگر گرد هم آمدند و بر تداوم این همراهی تأکید کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6970270 کپی شد مطالب مرتبط رحمتی: روایت پیروزیهای انقلاب و مقاومت یک ضرورت رسانهای است موج دویست و بیستم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رحمتی: حضور شبانه مردم به بخشی از سبک زندگی آنان تبدیل شده است شهیده مرجان نازقلیچی؛ فراتر از مرزهای شیعه و سنی شب های مقاومت مردم لاهیجان به ایستگاه دویست و بیست رسید اصدق پور: ظرفیت های جبهه فرهنگی نیازمند روایت رسانهای است قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی دویست و بیستمین شب تجمعات مردمی کرج فریادهای عاشقی؛ قلب اراک در دویست و بیستمین میعادگاه ایمان تپید ۲۲۰ شب همدلی و دلدادگی مردم خمین در قرار عاشقی برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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