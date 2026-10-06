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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۵

موج ۲۲۰ همراهی شبانه گنبدی‌ها با یک عهد ماندگار

موج ۲۲۰ همراهی شبانه گنبدی‌ها با یک عهد ماندگار

گنبد- مردم گنبدکاووس در موج ۲۲۰ اجتماع شبانه خود، بار دیگر گرد هم آمدند و بر تداوم این همراهی تأکید کردند.

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کد مطلب 6970270

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