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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۷

قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی

قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی

تالش- مردم تالش در شب دویست و بیستم از تجمعات، زیر بارش رحمت الهی به میدان آمدند.

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فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6970229

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