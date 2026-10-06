https://mehrnews.com/x3dg4B ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ کد مطلب 6970229 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی تالش- مردم تالش در شب دویست و بیستم از تجمعات، زیر بارش رحمت الهی به میدان آمدند. دریافت 13 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6970229 کپی شد مطالب مرتبط حسینی اشکوری: ساماندهی بقاع متبرکه لنگرود در دستور کار اوقاف است تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و نوزدهم فرماندار لنگرود: رعایت قانون بدون مشارکت مردم اثرگذار نیست یادواره شهدای سبزهمیدان لنگرود برگزار میشود موج دویست و بیست و یکم حضور پرشور لنگرودی ها در میدان موج دویست و نوزدهم حضور تالشی ها در میدان بارشهای ۵۰ میلیمتری در راه نوار شمال کشور موج ۲۲۰ همراهی شبانه گنبدیها با یک عهد ماندگار ۲۲۰ شب همدلی؛ روایت مردم گالیکش از یک همراهی موج ۲۲۰ حماسه در رامیان؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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